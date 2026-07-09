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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«قبل الظُهر» يمثل مصر بالمسابقة الرسمية لمهرجانات كازابلانكا للفيلم العربي وعمان والقدس للسينما

فيلم قبل الظهر
فيلم قبل الظهر
أحمد البهى

ينطلق الفيلم المصري القصير "قبل الظُهر" (I Owe You A Touch)، للمخرج مروان الشافعي، في جولة مهرجانات عربية استثنائية ومميزة خلال شهر يوليو الجاري.

وقد تُوجت هذه الجولة مؤخراً بإعلان مهرجان كازابلانكا للسينما العربية عن اختيار الفيلم للمشاركة في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة، لينضم هذا الإنجاز إلى محطات الفيلم الهامة هذا الشهر، والتي تشمل مشاركته الرسمية في كل من مهرجان عمّان السينمائي الدولي، ومهرجان القدس للسينما العربية.

تمثل هذه الجولة احتفاءً عربياً واسعاً بالفيلم، وتتيح له فرصة التواصل مع شرائح متنوعة من الجمهور العربي في ثلاث دول مختلفة، مما يعكس الجاذبية الإنسانية والفنية لموضوعه.
يتناول فيلم "قبل الظُهر" تشريحاً نفسياً وجريئاً لرحلة مراهق يدعى "سيف"، يجد نفسه محاصراً بقيود مجتمعية وثقافية تمنعه من أبسط حقوقه الإنسانية في التعبير عن حزنه أو إلقاء نظرة وداع أخيرة بعد مأساة شخصية. 

ينطلق سيف في رحلة قاسية للبحث عن "تطهير" مادي يعوض به عجزه عن البوح العاطفي.

وعن هذه الجولة العربية، صرح المخرج مروان الشافعي قائلاً: "سعيد وممتن جداً بهذه الجولة الاستثنائية للفيلم خلال شهر واحد. اختيار 'قبل الظُهر' في مهرجانات عريقة مثل عمّان والقدس، ومؤخراً المسابقة الرسمية لمهرجان كازابلانكا، هو فرصة عظيمة مشاركة هذا التساؤل الإنساني مع جمهورنا العربي. 

الفيلم يطرح للنقاش موروثات ثقافية وقيوداً مجتمعية نتشاركها بشكل أو بآخر في عالمنا العربي، وأتطلع بشدة لرؤية تفاعل المشاهدين مع رحلة سيف".

الفيلم من فكرة وإخراج مروان الشافعي، تأليف عبد الرحمن جابر، وإنتاج آلاء لاشين (AH Media Production). ويشارك في بطولته: مروان عاشور، داليا رمزي، محمد فضل، أحمد النبوي، خالد البساطي، نهى عماد، هاني عبود، وهشام الراوي.

يضم فريق العمل نخبة من المحترفين؛ أدهم خالد (مدير التصوير)، ياسر عزمي (مونتاج)، هشام عتمان (هندسة صوتية)، ريوان محمد (ديكور)، شادي وليد (تلوين - Shift Studio)، ومحمد صلاح (ميكس وماستر - I SOUND Studio).

يُذكر أن مروان الشافعي صانع أفلام وممثل، تم اختياره مؤخراً ضمن برنامج "صُنّاع كان" (Cannes Makers) بمهرجان كان السينمائي، ويمتلك خبرة تمتد لأكثر من 10 سنوات في قطاع التوزيع والتسويق السينمائي الدولي.

قبل الظُهر مروان الشافعي مروان عاشور

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