رئيس الوزراء يلتقي المدير العام لمؤسسة "روسآتوم" الروسية الحكومية للطاقة الذرية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، "أليكسي ليخاتشوف"، المدير العام لمؤسسة "روسآتوم" الروسية الحكومية للطاقة الذرية، وذلك على هامش مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية.

وحضر اللقاء المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور مهندس شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، و"يوري ماتفيف"، القائم بأعمال السفير الروسي بالقاهرة.

ورحّب رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اللقاء، بالمدير العام لمؤسسة "روسآتوم" الروسية الحكومية للطاقة الذرية، والوفد المرافق له، مؤكدًا أن مشروع محطة الضبعة النووية يُعد حلمًا تحقَّق بفضل حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، على تنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه، وتوجيه المسئولين في البلدين في هذا الشأن.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره العميق للتعاون القائم بين الجانبين في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، مؤكدًا أهمية التنسيق المشترك لتنفيذ المشروع وفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة، معرباً كذلك عن تقدير الجانب المصري للوتيرة الجيدة التي يشهدها تنفيذ المشروع وما تحقق من تقدم ملموس في مختلف مراحله.

وأكد رئيس الوزراء أيضًا أهمية هذا المشروع، والتي تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة لرفع مساهمتها في إجمالي مزيج الطاقة، بما يلبي احتياجات الدولة المصرية.

فيما أعرب المدير العام لمؤسسة "روسآتوم" الروسية الحكومية للطاقة الذرية عن تقديره العميق لدعم الحكومة المصرية المتواصل لتنفيذ المشروع.

وخلال اللقاء، استعرض "أليكسي ليخاتشوف" الموقف التنفيذي لمشروع المحطة النووية بالضبعة، وما تم إنجازه في مختلف مراحل التنفيذ حتى الآن، مشيرًا إلى أن الخطة الزمنية للمشروع تستهدف الانتهاء من ربط الوحدة النووية الأولى بالشبكة القومية للكهرباء خلال عام 2028، على أن يتواصل ربط الوحدات الأخرى مع الشبكة القومية للكهرباء بحلول عام 2030.

كما أشار المدير العام لمؤسسة "روسآتوم" إلى التعاون القائم بين المؤسسة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مؤكدًا حرص الجانبين على توسيع آفاق هذا التعاون وتعزيز الشراكة بينهما في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها دراسة إمكانات الاستفادة من الطاقة النووية في مشروعات تحلية مياه البحر.

وفي السياق ذاته، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مجالات التعاون القائمة مع الجانب الروسي في تنفيذ محطة الضبعة النووية، وكذلك في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مؤكدًا الحرص على مواصلة تعزيز هذا التعاون والبناء على ما تحقق من شراكات ناجحة في هذا القطاع الحيوي.

كما أشار المهندس محمود عصمت إلى جهود الوزارة في تنفيذ استراتيجية الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعظيم الاستفادة منها في دعم مشروعات تحلية مياه البحر.