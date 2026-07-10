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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى سامي العدل.. سر بكاؤه في مشهد فيلم حرب الفراولة

سامي العدل
سامي العدل
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يوافق اليوم الجمعة 10 يوليو، ذكرى رحيل الفنان سامي العدل، إذ ولد في 2 نوفمبر عام 1946، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2015، عن عمر يناهز الـ 68 عاما. 

حياة سامي العدل

ينتمي الفنان سامي العدل إلى عائلة فنية بارزة، حيث كان له مع شقيقيه مدحت العدل ومحمد العدل دور مهم في إحياء التراث الفني وتقديم أعمال مميزة، سواء من خلال الكتابة والتأليف أو عبر حرصهم على طرح قضايا هامة تمس المجتمع، وذلك من خلال شركة الإنتاج التي شاركوا في تأسيسها.

بدأ سامي العدل مسيرته الفنية بأدوار صغيرة، إلى أن شارك في فيلم "كلمة شرف" عام 1972، والذي يُعد أولى تجاربه السينمائية وبداية انطلاقته في عالم الفن.

كما أسس مع شقيقيه شركة "العدل جروب" للإنتاج الفني، والتي ساهمت في تقديم العديد من الأعمال المتميزة التي أثرت الساحة الفنية في مصر، حيث ركزت على مناقشة القضايا الاجتماعية والسياسية التي تهم المواطن، إلى جانب دورها في اكتشاف مواهب جديدة ومنحها الفرصة للظهور وتسليط الضوء عليها.

سر بكاء سامي العدل في “حرب الفراولة”

وخلال استضافتها في برنامج على صدى البلد، كشفت الفنانة والكاتبة ماجدة نور الدين عن موقف إنساني مؤثر لزوجها الراحل سامي العدل أثناء تصوير فيلم "حرب الفراولة" عام 1994.

وأوضحت ماجدة نور الدين أنه خلال تصوير أحد المشاهد التي كان يروي فيها للفنان محمود حميدة حادثة غرق ابنه، لم يتمالك سامي العدل نفسه وانفجر في البكاء، حيث اندمج بشدة في المشهد بعد أن تخيل أن ابنه "أحمد" هو من يتعرض للغرق، ما جعله يتأثر بشكل كبير.

وأضافت أن سامي العدل كان مثالًا للأب الحنون والكريم، مؤكدة أنه كان يتمتع بعطاء كبير وقلب طيب، مشيرة إلى أن إنسانيته وحبه لعائلته كانا من أبرز صفاته التي قد لا يعرفها الكثيرون.

سامي العدل الفنان سامي العدل فيلم حرب الفراولة

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