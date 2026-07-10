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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

موعد عرض الحلقة السابعة من تحت السن

مسلسل تحت السن
مسلسل تحت السن
أحمد البهى
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تطرح منصة mbc شاهد، الحلقة السابعة من مسلسل" تحت السن"، غدًا. 

ومن المقرر طرح الحلقة السابعة من مسلسل تحت السن، في تمام الساعة 12 صباحًا. 

أحداث مسلسل «تحت السن - Underage»

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي داخل مدرسة للبنات، حيث تبدأ القصة باختفاء طالبة بشكل مفاجئ، لتنكشف بعدها سلسلة من الأسرار التي كانت مخفية خلف جدران المدرسة.

ومع تصاعد الأحداث، تتشابك مشاعر الهوس والغيرة والخيانة بين الطالبات، لتجد إحدى الفتيات نفسها أمام رحلة صعبة لكشف الحقيقة وسط شبكة من الأكاذيب والتفاصيل الغامضة. 

أبطال مسلسل «تحت السن - Underage»

ويشارك في بطولة العمل كل من: سما إبراهيم، فرح يوسف، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، أحمد فهيم، وعبد الرحمن القليوبي، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة من بينهم جيسيكا حسام الدين، ريم المصري، ترنيم هاني، جيدا منصور، وجودي مسعود. 


المسلسل من تأليف أمين جمال، وإنتاج مها سليم، وإخراج يحيى إسماعيل، ويقدم معالجة اجتماعية معاصرة لقضايا المراهقين والشباب في إطار درامي مشوق، يستهدف جمهور المنصات الرقمية. 

منصة mbc شاهد شاهد تحت السن مسلسل تحت السن

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