حملات مكثفة لمواجهة النباشين والفريزة في أحياء الإسكندرية

وجه المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات الميدانية للقضاء على ظاهرة النباشين والفريزة، ورفع كفاءة منظومة النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع، واصلت أحياء المنتزه أول وثان وشرق تنفيذ حملات مكبرة بعدد من بؤر الفريزة والنباشين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

حملات مكثفة بأحياء الإسكندرية

ففي حي ثان المنتزه، نُفذت حملات بشارع بورسعيد ومنطقة طوسون وأعلى نفق 45، أسفرت عن إزالة تعريشات للنباشين، والتحفظ على 18 جوال فرز، مع متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات بشارع بورسعيد وخلف قسم شرطة ثان المنتزه، بما يسهم في الحد من التلوث البيئي والحفاظ على الصحة العامة.

وفي حي المنتزه أول، أسفرت حملة مكبرة بالطريق الدولي عن تنفيذ 15 نقلة ورفع 69 طنًا من المخلفات والردم والتجمعات العشوائية، في إطار تحسين مستوى النظافة والمظهر الحضاري للطريق.

كما نفذ حي شرق حملة أمام شركة فارتا وكوبري الناموس، أسفرت عن إزالة التعريشات الخاصة بالنباشين، والتحفظ على الجواني، ورفع 40 طنًا من تجمعات القمامة، إلى جانب تغيير الكونتر وفتح الطريق أمام المواطنين.

وتؤكد محافظة الإسكندرية استمرار الحملات اليومية بجميع الأحياء للتصدي لمظاهر العشوائية، والقضاء على ظاهرة النباشين والفريزة، ورفع كفاءة منظومة النظافة، بما يحقق بيئة نظيفة وآمنة ويحافظ على المظهر الحضاري للشارع السكندري.