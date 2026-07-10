محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد مع استقبال نحو 1.5 مليون زائر

أكد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع شواطئ المحافظة، وتكثيف أعمال المتابعة والرقابة الميدانية؛ تنفيذًا لخطة المحافظة لتوفير موسم صيفي آمن، وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والحفاظ على سلامة رواد الشواطئ، مشددًا على التعامل الفوري مع أي مخالفة وعدم التهاون في تطبيق القواعد المنظمة للعمل بالشواطئ.

تفاصيل الزحام اليوم

وشهدت شواطئ الإسكندرية منذ صباح اليوم، إقبالًا كثيفاً من المصطفين القادمين من مختلف محافظات الجمهورية، حيث اقترب إجمالي عدد الرواد من 1.5 مليون زائر، وسط نسب إشغال مرتفعة بلغت 100% بعدد كبير من شواطئ القطاع الشرقي.

وفي هذا الإطار، واصلت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تنفيذ خطة المتابعة الميدانية، حيث انتشر المراقبون والمفتشون بجميع شواطئ القطاعين الشرقي والغربي لمتابعة انتظام العمل، والتأكد من تواجد أفراد الإنقاذ بمواقعهم، وجاهزية معدات الإنقاذ، والالتزام بكافة الاشتراطات المنظمة، إلى جانب المرور على الشواطئ المغلقة لمنع نزول المواطنين إليها حفاظًا على سلامتهم.

وأسفرت الحملات الرقابية المكثفة عن رصد عدد من المخالفات والتعامل الفوري معها، شملت مصادرة الشيش ومواد وأدوات محظورة، وضبط مواد ممنوعة وإخراج حائزيها من الشواطئ، ورد فروق أسعار التذاكر للرواد بعد رصد مخالفات تسعير، وإلزام عدد من المستأجرين بتصحيح المخالفات المتعلقة بالرايات ولوحات الأسعار وأرقام الشكاوى، ورد رسوم تم تحصيلها بالمخالفة لاستخدام دورات المياه، مع تحرير مذكرات بكافة المخالفات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي إطار الاهتمام بالبعد المجتمعي، استقبل شاطئ أبطال التحدي عدداً من ذوي الهمم ضم 75 فردًا، حيث تم توفير جميع أوجه الرعاية والدعم لقضاء يوم ترفيهي آمن.

وأوضح محافظ الإسكندرية إلى أن الأجهزة التنفيذية تعمل وفق منظومة رقابية متكاملة على مدار اليوم، لمتابعة انتظام العمل بالشواطئ، والتأكد من التزام المستأجرين بالضوابط والاشتراطات، والتعامل الفوري مع أي تجاوزات، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويضمن تقديم خدمة تليق بزوار الإسكندرية