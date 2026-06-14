انطلاق العرض المسرحي “Overdose مواهب” الخميس والجمعة على مسرح نهاد صليحة

تنطلق خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين فعاليات العرض المسرحي “Overdose مواهب”، والذي يقدم في إطار كوميدي اجتماعي يهدف إلى تسليط الضوء على مجموعة من المواهب الشابة الواعدة في مجال التمثيل.

أبطال العرض المسرحي “Overdose مواهب

ويشارك في بطولة العرض نخبة من الفنانين الشباب، من بينهم سها الشرقاوي، دميان، محمد مهدي، عمرو هلالي، ومحمد عرفه وجورج روفائيل وسماح محمد ومحمد رمضان وفايز وماهر غيث مجموعه من المواهب المتميزة التي تقدم تجربة مسرحية تجمع بين الكوميديا والطاقة الشبابية.

ويعرض العمل على مسرح نهاد صليحة في تمام الساعة الثامنة مساء.

العرض من فكرة وإخراج الفنان محمد عماد، ويقام تحت إشراف الدكتور علاء قوقة.

ومن المتوقع أن يشهد العرض حضورًا جماهيريًا مميزًا، في ظل اهتمامه بإبراز الطاقات الفنية الشابة وتقديم محتوى ترفيهي كوميدي يجمع بين المتعة والإبداع