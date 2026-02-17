الذهب في الكويت .. انخفاض 1.2 دينار في تعاملات اليوم 17-2-2026

انخفض سعر الذهب في الكويت وذلك داخل محلات الصاغة المختلفة مع اقتراب نهاية تعاملات مساء اليوم الثلاثاء الموافق 17-2-2026.

الذهب ينخفض في الكويت

فقد سعر جرام الذهب ما يقارب من1.2 دينار كويتي بالمقارنة بما كان عليه في تعاملات مساء أمس.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له نحو 42.17 دينار كويتي.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 48.2 دينار كويتي.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 44.175 دينار كويتي.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكبر قيمة نحو 42.175 دينار كويتي.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار18 الأوسط انتشارا نحو 36.15 دينار كويتي.

سعر عيار 14

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 28.125 دينار كويتي.

سعر عيار 12

وصل سعر عيار 12 الأدني فئة نحو 24.1 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب

وبلغ سعر أونصة الذهب نحو 1499 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 337.375 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

بلغ سعر أونصة الذهب بالدولار 4892 دينار كويتي.