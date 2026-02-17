قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية الأممية للمناخ
حريق هائل يدمر مسرحًا تاريخيًا في نابولي
إخلاء سبيل كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر في إقامة حفل بدون ترخيص
تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد
تسليم القيادة بالقوات المسلحة| أحمد موسى: الفريق أشرف زاهر أعرب عن تقديره للفريق عبدالمجيد صقر
أحمد موسى: رمضان شهر التسامح والعمل الصالح
شرطة الكابيتول توقف مشتبها فيه قرب مبنى الكونغرس بحوزته سلاحا ناريا
أحمد موسى: مش هتلاقي مواطن من غير إفطار أو سحور
منّاعة لـ هند صبري في النصف الأول من رمضان 2026 .. وكان يا ما كان
دعاء آخر يوم شعبان بعد استطلاع رؤية هلال رمضان 2026 | ردده الآن
وزير التموين لـ أحمد موسى : صرف السلع متاح من كل فروع كاري أون
ضياء رشوان يضع "خارطة طريق" الإعلام المصري في لقاء موسع مع نقابتي الصحفيين والإعلاميين
اقتصاد

الذهب في الكويت .. انخفاض 1.2 دينار في تعاملات اليوم 17-2-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

انخفض سعر الذهب في الكويت وذلك داخل محلات الصاغة المختلفة مع اقتراب نهاية تعاملات مساء اليوم الثلاثاء الموافق 17-2-2026.

الذهب ينخفض في الكويت

فقد سعر جرام الذهب ما يقارب من1.2 دينار كويتي بالمقارنة بما كان عليه في تعاملات مساء أمس.

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له نحو 42.17  دينار كويتي.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 48.2 دينار كويتي.

سعر الذهب

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 44.175 دينار كويتي.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكبر قيمة نحو 42.175 دينار كويتي.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار18 الأوسط انتشارا نحو 36.15 دينار كويتي.

سعر الذهب

سعر عيار 14

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 28.125 دينار كويتي.

سعر عيار 12

وصل سعر عيار 12 الأدني فئة نحو 24.1 دينار كويتي.

سعر أونصة  الذهب

وبلغ سعر أونصة الذهب نحو 1499 دينار كويتي.

200 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الذهب وعيار 21 يفوق التوقعات

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 337.375 دينار كويتي.

سعر أونصة  الذهب بالدولار

بلغ سعر أونصة الذهب بالدولار 4892 دينار كويتي.

سعر الذهب في الكويت سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 22 سعر الجنيه الذهب الذهب في الكويت سعر أوقة الذهب مال واعمال اخبار الكويت

