كاراجر ينتقد أداء صلاح وجاكبو ويشيد بالبديل نجوموها بعد مواجهة نوتنجهام فورست

انتقد جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول، أداء محمد صلاح وكودي جاكبو خلال مواجهة نوتنجهام فورست، التي انتهت بفوز صعب للريدز 1-0 خارج ملعبهم في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كاراجر أشار في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" إلى أن البديل الشاب ريو نجوموها كان الأكثر تأثيرًا على مجريات المباراة مقارنة بالثنائي الهجومي، مطالبًا الجهاز الفني بمنحه فرصة للعب أساسي في المباريات المقبلة.

ودخل نجوموها في الدقيقة 77 مع فيدريكو كييزا، وأحدث تغيّرًا واضحًا في إيقاع اللقاء، بحسب كاراجر، الذي وصف أداء الشوط الأول للفريق بأنه من الأسوأ له هذا الموسم، معتبرًا أن الفوز جاء أشبه بـ"سرقة" للنقاط الثلاث.

كما انتقد كاراجر أداء كورتيس جونز الذي لعب في مركز الظهير الأيمن، مشيرًا إلى أنه يميل للاحتفاظ بالكرة أكثر من اللازم ويحتاج إلى التحرك بسرعة ودقة أعلى، وهو ما ظل مشكلة تلاحقه منذ بداية مسيرته مع الفريق.

أما عن إحصاءات صلاح وفق موقع "سوفا سكور"، فقد سجل تقييمًا فنيًا 6.2، مع 39 تمريرة (27 صحيحة بنسبة 69%)، ولم يسدد أي كرة على المرمى أو ينجح في مراوغة، بينما لمس الكرة 50 مرة وصنع فرصة خطيرة واحدة فقط، مع فقدان الكرة أربع مرات خلال المباراة، قبل أن يُستبدل في الدقيقة 77.

ويحافظ ليفربول بعد الفوز على رصيده عند 45 نقطة، ليصبح في صدارة سباق المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي ومانشستر يونايتد، قبل مواجهة الأخير لإيفرتون في ختام الجولة.