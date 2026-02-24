خلافات على قطعة أرض.. القبض على المتهمين بتحطيم سيارة تاجر في الإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام بعض الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتعدى على أحد الأشخاص بالضرب وتحطيم سيارته بالإسماعيلية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى تبلغ لمركز شرطة الإسماعيلية من (تاجر سيارات – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (5 أشخاص – مقيمين بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) لممارستهم أعمال البلطجة عليه وتحطيم سيارته لخلاف على قطعة أرض بدائرة المركز.

وتم ضبط المتهمين ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لخلافات سابقة بينهم على بيع قطعة أرض (سبق أن قاموا بشرائها من المجنى عليه وعدم قيام الأخير بتسليمها لهم) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.