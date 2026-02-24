قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل من بيراميدز بشأن حكم فيديو مباراة غزل المحلة
وزير الخارجية الإيراني: طهران تستأنف المحادثات مع واشنطن في جنيف للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف
فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي
دعاء الليلة السابعة من رمضان.. لا تفوت أفضل الكلمات التي تقربك إلى الله
دراما إنسانية تحمل رسالة .. محمد نبيل يتحدث عن مسلسل صحاب الأرض
ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
قرار قضائي عاجل يخص نجل منى جبر في عقر كلبه مهندسة ديكور بأكتوبر
تحذيرات الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح على السواحل الشمالية
كندا تفتّش في علاقاتها التجارية مع ثلاثة اقتصادات رائدة
عمر مرموش على رادار برشلونة
تفهم الموقف.. أحمد ماهر يكشف تفاصيل مكالمته مع ياسر جلال | خاص
غدًا .. لجنة دراما الأعلى للإعلام تناقش أعمال الأسبوع الأول من رمضان
قبل مواجهة الزمالك وزد .. جدول ترتيب الدوري المصري

ياسمين تيسير

تشتعل المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك و زد اليوم.

وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس على سموحة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب ليعتلي صدارة الجدول.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم 

 

1- الأهلي 36 نقطة 17 مبارة

2- سيراميكا كليوباترا 35 نقطة 17 مباراة

3- الزمالك 34 نقطة 16 مبارة

4- بيراميدز 34 نقطة 16 مباراة

5- وادي دجلة 27 نقطة 18 مباراة

6- المصري البورسعيدي 26 نقطة 16 مباراة

7- زد 25 نقطة 17 مبارة

8- سموحة 25 نقطة 18 مباراة

9- البنك الأهلي 22 نقطة 16 مباراة

10- مودرن سبورت 22 نقطة 16 مباراة

11- إنبي 21 نقطة 16 مباراة

12- الجونة 21 نقطة 17 مباراة

13- بتروجيت 21 نقطة 17 مباراة

14- غزل المحلة 18 نقطة 17 مباراة

15- المقاولون العرب 18 نقطة 19 نقطة

16- الاتحاد السكندري 17 نقطة 17 مباراة

17- فاركو 14 نقطة 17 مباراة

18- حرس الحدود 14 نقطة 17 مباراة

19- طلائع الجيش 13 نقطة 17 مباراة

20- كهرباء الإسماعيلية 13 نقطة 18 مباراة

21- الإسماعيلي 10 نقاط 17 مباراة

الاهلي زد الدوري الزمالك

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

ياميش

نوع ياميش مفيد لمرضى القلب والكبد.. اكتشفه

كنافة بالكريمة

هنفطر ايه النهاردة.. صدور بط متشوحة بالبرتقال وشوربة فريك وكنافة بالكريمة بدون فرن

الجبنة القريش

ماذا يحدث عند تناول الجبنة القريش على السحور

معجزة طبية في بريطانيا.. ولادة أول طفل بعد زراعة رحم من متبرعة متوفاة

3 شركات عالمية تودع حلم السيارات الكهربائية بسبب نقص المبيعات

مش قولون عصبي.. مرض هضمي يهددك بنقص الفيتامينات والسرطان

ماذا يحدث عند تناول مرضى القلب للبنجر؟.. وأفضل طرق لإدراجه في النظام الغذائي

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

