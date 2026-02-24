قبل مواجهة الزمالك وزد .. جدول ترتيب الدوري المصري

تشتعل المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك و زد اليوم.
وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس على سموحة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب ليعتلي صدارة الجدول.
جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم
1- الأهلي 36 نقطة 17 مبارة
2- سيراميكا كليوباترا 35 نقطة 17 مباراة
3- الزمالك 34 نقطة 16 مبارة
4- بيراميدز 34 نقطة 16 مباراة
5- وادي دجلة 27 نقطة 18 مباراة
6- المصري البورسعيدي 26 نقطة 16 مباراة
7- زد 25 نقطة 17 مبارة
8- سموحة 25 نقطة 18 مباراة
9- البنك الأهلي 22 نقطة 16 مباراة
10- مودرن سبورت 22 نقطة 16 مباراة
11- إنبي 21 نقطة 16 مباراة
12- الجونة 21 نقطة 17 مباراة
13- بتروجيت 21 نقطة 17 مباراة
14- غزل المحلة 18 نقطة 17 مباراة
15- المقاولون العرب 18 نقطة 19 نقطة
16- الاتحاد السكندري 17 نقطة 17 مباراة
17- فاركو 14 نقطة 17 مباراة
18- حرس الحدود 14 نقطة 17 مباراة
19- طلائع الجيش 13 نقطة 17 مباراة
20- كهرباء الإسماعيلية 13 نقطة 18 مباراة
21- الإسماعيلي 10 نقاط 17 مباراة