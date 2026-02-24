قبل مواجهة الزمالك وزد .. جدول ترتيب الدوري المصري

تشتعل المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك و زد اليوم.

وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس على سموحة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب ليعتلي صدارة الجدول.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

1- الأهلي 36 نقطة 17 مبارة

2- سيراميكا كليوباترا 35 نقطة 17 مباراة

3- الزمالك 34 نقطة 16 مبارة

4- بيراميدز 34 نقطة 16 مباراة

5- وادي دجلة 27 نقطة 18 مباراة

6- المصري البورسعيدي 26 نقطة 16 مباراة

7- زد 25 نقطة 17 مبارة

8- سموحة 25 نقطة 18 مباراة

9- البنك الأهلي 22 نقطة 16 مباراة

10- مودرن سبورت 22 نقطة 16 مباراة

11- إنبي 21 نقطة 16 مباراة

12- الجونة 21 نقطة 17 مباراة

13- بتروجيت 21 نقطة 17 مباراة

14- غزل المحلة 18 نقطة 17 مباراة

15- المقاولون العرب 18 نقطة 19 نقطة

16- الاتحاد السكندري 17 نقطة 17 مباراة

17- فاركو 14 نقطة 17 مباراة

18- حرس الحدود 14 نقطة 17 مباراة

19- طلائع الجيش 13 نقطة 17 مباراة

20- كهرباء الإسماعيلية 13 نقطة 18 مباراة

21- الإسماعيلي 10 نقاط 17 مباراة