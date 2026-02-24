قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل من بيراميدز بشأن حكم فيديو مباراة غزل المحلة
وزير الخارجية الإيراني: طهران تستأنف المحادثات مع واشنطن في جنيف للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف
فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي
دعاء الليلة السابعة من رمضان.. لا تفوت أفضل الكلمات التي تقربك إلى الله
دراما إنسانية تحمل رسالة .. محمد نبيل يتحدث عن مسلسل صحاب الأرض
ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
قرار قضائي عاجل يخص نجل منى جبر في عقر كلبه مهندسة ديكور بأكتوبر
تحذيرات الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح على السواحل الشمالية
كندا تفتّش في علاقاتها التجارية مع ثلاثة اقتصادات رائدة
عمر مرموش على رادار برشلونة
تفهم الموقف.. أحمد ماهر يكشف تفاصيل مكالمته مع ياسر جلال | خاص
غدًا .. لجنة دراما الأعلى للإعلام تناقش أعمال الأسبوع الأول من رمضان
رياضة

الغندور يثير الجدل بشأن توقعات مباراة الزمالك وزد

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً مثير بشأن توقعات مباراة الزمالك و زد.

الزمالك وزد

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"توقعاتكم لمباراة الزمالك و زد".

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمنافسه“زد إف سي”، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويقود الحكم محمد الغازي الصافرة التحكيمية لمباراة الزمالك ضد زد في الدوري وتعد هذه المباراة الخامسة للزمالك تحت إدارة الحكم.

وسبق أن أدار الغازي 4 مباريات للزمالك بداية من مباراة الزمالك ضد فاركو في 21 يونيو 2024 وفاز الأبيض 2-0 

والمباراة الثانية للغازي كانت الزمالك ضد الجونة بكأس عاصمة مصر وانتهت بنتجية التعادل الإيجابي 1-1 

المباراة الثالثة الزمالك ضد طلائع الجيش في نوفمبر 2025 وفاز الأبيض بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف.

المباراة الرابعة الزمالك وبلدية المحلة بدور الـ 32 بكأس مصر 28 ديسمبر 2025 وفاز الأبيض بهدف دون رد 

موعد مباراة الزمالك ضد زد والقناة الناقلة

تقام مباراة الزمالك وزد اليوم الثلاثاء ،في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة “أون سبورت 1”، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

وتأتي المباراة في توقيت مهم من عمر المسابقة، مع اشتعال المنافسة بين فرق المقدمة وسعي كل فريق لتحسين موقعه في جدول الترتيب، خاصة مع اقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة.

الزمالك زد الغندور

