الزمالك راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة
بلومبيرج: استخبارات الناتو في تركيا تقلص مراقبتها لروسيا
معتمد جمال: ستة انتصارات متتالية رسالة قوية.. وحزين لخسارة الكأس
بودو غليمت يطيح بـ إنتر ميلان من دوري الأبطال تحت أعين جماهيره
إذا نسيت نية الصوم في رمضان حتى طلوع الفجر.. صيامك صحيح بشرط
السيطرة على حريق محول كهرباء في المنوفية.. والأهالي: تاني مرة يحصل
نحارب للصدارة.. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على زد بالدوري
علاء عبد العال يرحل عن غزل المحلة بعد ثلاثية بيراميدز في الدوري
موعد أذان الفجر سابع أيام رمضان.. انتبه توقيت الدقائق اختلف
قرب الـ 48 .. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 25 فبراير : احترام مشاعر الحبيب
نيوكاسل يعبر قرة باغ بثلاثية مثيرة ويتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

برج السرطان .. حظك اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026 : إطلاق مشروعك الخاص

برج السرطان
برج السرطان
حياة عبد العزيز

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026

رشّح شخصًا ما اليوم لتحصل على رد إيجابي، ستشغلك تحديات جديدة في العمل طوال اليوم. يومك مزدهر، وصحتك جيدة أيضًا. 

برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي 

تتمتع الفتيات من هذا البرج بدعم كبير من أهاليهن لا تسمح لحبيبك السابق بالتدخل في حياتك الزوجية، فقد يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة يلعب موقفك والتزامك دورًا محوريًا في نجاح علاقتكما.. 

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

 مارس التنفس العميق لبضع دقائق لتهدئة التوتر وتصفية ذهنك، نوم هانئ ليلاً سيساعدك على الاستيقاظ بنشاط وحيوية ليوم جميل اشرب الماء الدافئ صباحاً، وقم بتمارين التمدد قبل النوم يومياً. 

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهني

فرص الحصول على وظيفة حكومية أعلى، لكن عليك العمل بجد. اليوم أيضاً وقت مناسب للانضمام إلى شركة جديدة. يمكنك أيضاً التفكير في إطلاق مشروعك الخاص سيسعد رواد الأعمال بتوقيع شراكات جديدة. 

توقعات برج السرطان الفترة المقبلة 

قد ينشأ خلاف مالي مع أحد الأشقاء، ومن الأفضل حله وديًا. سيحصل رواد الأعمال الذين يتعاملون مع عملاء أجانب على دفعات مقدمة، مما سيفيد في توسيع أعمالهم.

