اقتصاد

قبل ما تشتري بالتقسيط.. حقوق لازم تعرفها مع شركات التمويل الاستهلاكي لتجنب الغرامات

علياء فوزى

التمويل الاستهلاكي هو أحد طرق التمويل غير المصرفي المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها علي فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر.

يعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة التي اختصها قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي (الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020).

ويسمح بالحصول علي قرض تمويل استهلاكي لشراء سلع والحصول علي خدمات.

أولا: السلع المتاحة للشراء عبر التمويل الاستهلاكي:

1-السيارات وقطع الغيار

2- الأثاث وتجهيزات المنازل

3-الأدوات والملابس الرياضية

4-السلع المعمرة 

5- المستلزمات الطبية والتجميلية

6- الملابس والأحذية والساعات

ثانيا: الخدمات المتاحة عبر التمويل الاستهلاكي

1- الخدمات التعليمية و الطبية

2- اشتراكات الأندية الرياضية

3-خدمات صيانة السيارات والأجهزة والمعدات الاستهلاكية

4- خدمات السفر والسياحة

5-التشطيبات والتجهيزات المنزلية

6- حلول الطاقة المتجددة للمنازل

 حماية عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي

وهناك عدة حقائق لابد من معرفتها في حالة قرر العميل الحصول علي قرض التمويل الاستهلاكي لشراء السلع أو الخدمة التي يحتاجها وهي:

1- التأكد أن المؤسسة التى تقدم التمويل الاستهلاكي حاصلة علي ترخيص من هيئة الرقابة المالية.

2-مراجعة كافة بنود العقد والاستفسار عن أي بند في العقد المبرم مع الشركة قبل التوقيع.

3-الاستفسار عن شروط وخصائص المنتج أو الخدمة المقدمة السياسات الخاصة بالسداد المعجل، غرامات التـاخير.

4-الحرص علي استيفاء البيانات المطلوبة بكل مصداقية وتحديث البيانات الشخصية بشكل دوري.

5-الاستفسار في حالة عدم وضوح أي بند أو شرط في اتفاقية التمويل أو أي مستندات أخري تقدم من شركة التمويل.

6-ضرورى الحصول علي نسخة من العقد المبرم أو أية مستندات تقوم بتوقيعها.

7-الحذر من التوقيع علي مستندات أو أوراق علي بياض أو ايصالات  أمانة كضمانة للتمويل. 

8- التأكد من عدم التوقيع علي بنود أو استمارات تتيح للشركة أو المؤسسة المالية التصرف في بياناتك الشخصية او المالية.

9-الحرص علي استلام الايصالات عند سداد أية مبالغ للمؤسسة المالية.

10-التأكد من مطابقة المنتج أو الخدمة المقدمة للمواصفات والخصائص التي تم التعاقد عليها.

11-التزام باستخدام المنتج أو الخدمة المقدمة وفقا لأحكام الشروط المحددة بالعقد.

12- سداد الأقساط في المواعيد المحددة وفقا لجدول السداد لتجنب التعثر في السداد ومتابعة الالتزامات.

13-الحرص علي استلام ما يخص العميل من سندات وضمانات بحوزة الشركة فور انتهاء مدة الخدمة المقدمة أو السداد المعجل.

14-التعامل مباشرة مع موظفي المؤسسة المالية مع عدم ابداء أي معلومات إلا بعد الإطلاع علي ما يثبت هويتهم.

15- التعامل بالشكل اللائق عند حدوث أي خلافات مع المؤسسة المالية والتوجه نحو القنوات المشروعة لحل المشكلة.

16-عند وجود أية شكاوى يتم تقديمها مباشرة إلي إدارة الشكاوي بالمؤسسة، وفي حالة عدم التوصل  لحلها يتم اللجوء إلي البوابة الإلكترونية للشكاوي التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية.

