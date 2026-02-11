قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إحالة 7 متهمين أوكرانين ومصري للجنايات لاتهامهم بالتعاون مع كبار مهربي المخدرات
أمن فلوسك.. خطوات حماية حسابك البنكي من السرقة
صاحب "ايجيبت كدا كدا" يخرج عن صمته: سيبوا جابر ومؤمن في حالهم
الرئيس السيسي يجتمع مع الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية
الرعاية الصحية: توطين الصناعات الطبية التركية في مصر ونقل التكنولوجيا الحديثة لتعزيز القطاع الطبي
عـ.ـذبتها والدتها بطريقة بشعة.. التفاصيل الكاملة لواقعة صغيرة كفر الشيخ
مقـ.ـتل 7 وإصابة 22 في اشتباكات في شبوة باليمن
وزارة الصحة تختتم دورة تدريبية في أسوان لتعزيز الاستجابة لحالات العنف ضد المرأة
إحالة الطبيب المتهم بالاستيلاء على أموال مديري الصحة بالجيزة للجنايات
مفتي روسيا يشيد بحسن تنظيم مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية ويثمّن جهود وزير الأوقاف
رئيس الوزراء البولندي يرفض الانضمام لمجلس سلام ترامب
مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم
اقتصاد

الرقابة المالية تُلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على عملائها

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية
علياء فوزى

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات العاملة بنشاط التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها، في خطوة تستهدف تعزيز حماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية، ودعم الاستقرار المالي والاجتماعي، وتعزيز التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية.

ونص القرار رقم 28 لسنة 2026 الذي أصدره مجلس إدارة الهيئة المنعقد بتاريخ 22 يناير 2026، على قيام شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على عملائها الحاصلين على تمويل حتى سن 65 عامًا ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، على أن يكون مبلغ التأمين مساويًا لرصيد التمويل المستحق على العميل. 

كما أجاز القرار إمكانية التأمين على العملاء ممن تجاوزوا هذا السن وفقًا للاتفاق بين شركة التأمين وشركة التمويل.

وألزم القرار شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال باستخدام نموذج العقد الموحد لتغطية عملاء شركات التمويل الاستهلاكي، مع إعفاء هذه العقود من مقابل الخدمات المقرر، ومنح شركات التأمين وشركات التمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.

أطراف التعاقد

وحدد النموذج الموحد أطراف التعاقد بين شركة التمويل الاستهلاكي بصفتها المتعاقد، وشركة التأمين على الحياة بصفتها المؤمن، على أن يشمل نطاق التغطية جميع العملاء الواردة أسماؤهم بالكشوف المعتمدة، بمبلغ تأمين يعادل الرصيد المتبقي من التمويل وحتى سن 65 عامًا، مع قبول المؤمن عليهم تلقائيًا.

وفي حال تحقق خطر الوفاة أو العجز الكلي المستديم، تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين، المتمثل في الرصيد المتبقي من التمويل، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استلام المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة الوفاة أو التقرير الطبي، وكشف حساب يوضح المديونية القائمة.

وعرّف العقد العجز الكلي المستديم بأنه الحالة التي تمنع المؤمن عليه من العمل بصفة دائمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر متصلة دون تحسن، مثل فقد الإبصار الكلي أو الشلل الكامل للطرفين. واستبعدت التغطية الأخطار الناتجة عن الجرائم التي يرتكبها المستفيد، أو التعرض للإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين.

وأكد القرار اختصاص المحاكم الاقتصادية بالفصل في أي نزاعات تنشأ عن تنفيذ أو تفسير بنود عقد التأمين، مع النص على بطلان العقد في حال ثبوت وجود غش أو بيانات جوهرية غير صحيحة.

الرقابة المالية شركات التأمين التغطية التأمينية التمويل الاستهلاكي

