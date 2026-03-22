الرقابة المالية: 12 مليون عميل للتمويل الاستهلاكي خلال عام 2025

ارتفع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2025، بنحو 189.3%.

وكشفت هيئة الرقابة المالية في أحدث تقرير صادر عنها حول الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر خلال العام 2025، حصل “صدى البلد” على نسخة منه، عن عدد عملاء نشاط التمويل العقاري مسجلا نحو 12 مليون عميل مقابل 4.1 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام السابق له بنمو 189.3%.

قيمة التمويلات

وارتفعت حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي لنحو 96.2 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2025، مقارنة بـ61.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024 بمعدل زيادة 57.4%.

السيارات والمركبات في المقدمة

تصدر شراء السلع المعمرة، السلع المشتراه من خلال شركات التمويل الاستهلاكي في مصر خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2025، بنسبة 40 % من إجمالي قيمة التمويلات ثم السيارات والمركبات، بنسبة 20.4%، تليها التمويل النقدي المسبق بنسبة 12.6% مستلزمات شخصية بنسبة 9.3 %، ثم خدمات 6.6%.

تغطية تأمينية

وفي فبراير الماضي، ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات العاملة بنشاط التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها، في خطوة تستهدف تعزيز حماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية، ودعم الاستقرار المالي والاجتماعي، وتعزيز التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية.

ونص القرار رقم 28 لسنة 2026 الذي أصدره مجلس إدارة الهيئة المنعقد بتاريخ 22 يناير 2026، على قيام شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على عملائها الحاصلين على تمويل حتى سن 65 عامًا ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، على أن يكون مبلغ التأمين مساويًا لرصيد التمويل المستحق على العميل.

وأجاز القرار إمكانية التأمين على العملاء ممن تجاوزوا هذا السن وفقًا للاتفاق بين شركة التأمين وشركة التمويل.

وألزم القرار شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال باستخدام نموذج العقد الموحد لتغطية عملاء شركات التمويل الاستهلاكي، مع إعفاء هذه العقود من مقابل الخدمات المقرر، ومنح شركات التأمين وشركات التمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.

ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.