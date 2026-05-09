رئيس شركة مياه المنوفية: لا انقطاع للمياه خلال فترة الامتحانات

عقد المهندس رشدى السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية اجتماعًا مع رؤساء القطاعات ورؤساء الأفرع، لمناقشة آخر المستجدات والأعمال بالشركة بمختلف الأفرع التابعة .

وأكد أنه لا يوجد انقطاع للمياه بكافة أنحاء المحافظة تزامنا مع عقد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادات العامة خلال العام الدراسي الحالي 2025-2026 .

وشدد على ضرورة العمل على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين،مؤكدًا تشغيل المحطات بكامل طاقتها لتلبية إحتياجات المواطنين أثناء فصل الصيف لمواجهة أي مشكلات قد تطرأ، تخص ضعف مياه الشرب خلال الفترة القادمة.

ووجه رؤساء الأفرع بسرعه حل مشاكل المواطنين والاستمرار فى المرور الميداني على المحطات الخاصة، بالشركة لمتابعه سير العمل داخل المحطات من أجل الارتقاء بمنظومة العمل وتقديم خدمه أفضل للمواطنين سواء خدمة مياه الشرب أو الصرف الصحي وتوفير قطع الغيار اللازمة فى إتمام عملية التشغيل والصيانة والإهتمام بالمظهر اللائق بكل محطة.