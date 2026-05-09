اليوم.. ثاني جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته في المنوفية

تباشر محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته في قرية كفر السنابسة لخلافات بينهما.

جاء ذلك بعد إحالة المتهم إلى الطب النفسي بناءً على دفاع المتهم بقتل زوجته في أولى جلسات المحاكمة.

وتعود أحداث القضية عندما تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة منوف بمصرع سيدة على يد زوجها خنقا داخل شقتها بقرية كفر السنابسة، واكتشاف أولادها وفاتها.

بالانتقال، تبين مصرع سامية، 36 سنة، ربة منزل، خنقا.

وبالبحث، تبين أن وراء الواقعة زوجها لخلافات زوجية بينهم، فقرر التخلص منها.

كما تبين أن أولادها اكتشفوا وفاتها صباحا عند محاولة إيقاظها، وسط حالة من الحزن بين الجميع.

وطالبت أسرة المجني عليها بالحكم بالإعدام على المتهم، حيث وجهت له تهمة القتل العمد، لأنه عقد النية للتخلص من زوجته.

وأكدت أسرة المجني عليها أنها كانت تعمل وتساعده في المعيشة، وكان دائما يستحوذ على أموالها، وكان هناك خلافات دائمة بينهما، ولكنها كانت ترفض الانفصال عنه بسبب أولادها.

وطالبت الأسرة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.