ضبط المتهم بقـ.ـتل نجل عمه في المنوفية وأسرة المجني عليه: كان بيغير منه

تمكنت قوات أمن المنوفية من ضبط المتهم بقتل نجل عمه بقرية المنشية الجديدة بمركز الباجور وذلك عقب هروبه بعد ساعات من قتله نجل عمه.

جاء ذلك عقب تتبع كاميرات المراقبة وخط سير المتهم وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم وإيداعه بمركز شرطة الباجور.

وقالت أسرة المجني عليه، أن نجلهم احمد يبلغ من العمر 20 عاما وكان يعمل سائق توك توك وكان يساعد أسرته في لقمة العيش حيث أن والده مريض وشقيقته مريضة بالسرطان وكان يصرف علي علاجها.

وتابعت خالة المجني عليه، أن المتهم ترصد له اثناء استقلاله التوك التوك واستوقفه مسددا له عدة طعنات نافذة أودت بحياته في الحال.

وأكدت أنه كان لا يوجد خلافات بينهم وإنما المتهم كان دائم الغيرة من المجني عليه حيث أنه كان معروف بالسمعة الطيبة بين الجميع ومحبوب بين أهالي قريته.

وطالبت أسرة المجني عليه بمعاقبة المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه حيث أنه حرمهم من نجلهم الذي كانت تستعد والدته للخطبة له والاحتفال به حيث أنه كان يسعي من صغره علي أكل العيش ومساعدة والده المريض وشقيقته المريضة أيضا حيث أنه الابن الأكبر لأسرته.

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الباجور بمصرع سائق توك توك داخل قرية المنشية الجديدة.

وبالانتقال تبين مصرع " أحمد، س" 21 سنة ويعمل سائق توك توك ومقيم بقرية المنشأة الجديدة على يد نجل عمه “شعبان، ح” 29 سنة عاطل حيث طعنه بسلاح أبيض طعنتين في الصدر ما أسفر عن وفاته وتم نقل الجثمان إلى المستشفى ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.