كان دايمًا بيقول نفسي أموت شهيد.. تفاصيل مؤثرة في واقعة إنقاذ فتاة قطار المنوفية

أكد سعيد عبدالله أبن عمة الشهيد وحيد عبدالله، ضحية حادث قطار المنوفية، أن الشاب لقي مصرعه أثناء محاولته إنقاذ فتاة كانت تحاول إنهاء حياتها أسفل عجلات القطار.



وقال ابن عمة الشهيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن الفتاة كانت تبلغ من العمر 19 عامًا، وكانت تحاول الانتحار تحت عجلات القطار، لكن القدر وضع وحيد في طريقها، فحاول إنقاذها بكل شجاعة.

وتابع أن الفتاة أُصيبت بإصابات بالغة، وتم بتر جزء من ذراعها، قبل أن تتوفى هي الأخرى أمس داخل المستشفى، مؤكدًا أن أسرتها تسلمت الجثمان وتم دفنها.

سقوطه أسفل عجلات القطار

وأشار إلى أن الشاب الراحل كان معروفًا بين الجميع بالكفاح والاجتهاد وحسن الخلق، كوان دائم الحديث عن رغبته في نيل الشهادة، قائلاً: «كان دايمًا يقول نفسي أموت شهيد، وربنا اختاره شهيد الشهامة».