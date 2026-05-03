بعد التعرف على هويتها.. وفاة الضحية الثانية في حادث قطار المنوفية

لقيت فتاة في الصف الأول الثانوي مصرعها أثر إصابتها في حادث قطار بمدينة بركة السبع في محافظة المنوفية.

جاء ذلك عقب إصابتها بيتر في الذراع الأيمن وحاول أحد الشباب إنقاذها إلا أنه توفي في الحال صدمة قطار مقابل.

وتم نقل الطالبة إلي مستشفي بركة السبع ولكنه كانت مجهولة الهوية في حالة سيئة حيث تم بتر ذراعها واحتجازها في العناية المركزة ليتم إعلان وفاتها بعد ذلك في الحادث نتيجة إصابتها.

وتبين أن الطالبة تدعي عايدة رياض، من قرية مصطاى التابعة لمركز قويسنا، في الصف الأول الثانوي، حيث تعرفت أسرتها عليها وذلك عقب نشر استغاثات بأوصاف الفتاة علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وقال عدد من الأهالي وشهود العيان، أن فتاة في العشرينات حاولت عبور مزلقان السكة الحديد أثناء قدوم القطار ولم تنتبه لمروره فصدمها القطار.

وتابع أحد الأهالي، أن الشاب حاول إنقاذ الفتاة واثناء محاولته إنقاذها صدمه القطار المقابل على الجانب الآخر، حيث اندفع وراء الفتاة لمحاولة إنقاذها ولم يلتفت لوجود قطار مقابل للقطار الآخر في نفس التوقيت.

تلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بوقوع حادث قطار ووجود حالة وفاة وأخرى مصابة

بالانتقال تبين مصرع طالب من قرية الدبابية وإصابة فتاة مجهولة الهوية حتي الآن في العشرينات من عمرها أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد حيث لم ينتبها لقدوم القطار ما أدى إلى دهسهما.

وتم نقل الجثمان والفتاة الى مستشفي بركة السبع في حالة حرجة وتوفت بعد ذلك.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.