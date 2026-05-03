استجابة لـ صدي البلد.. تدخلات طبية عاجلة وزرع عدسة بالعين لطفل بالمنوفية

استجابة لاستغاثة نشرها موقع صدي البلد.. أجري طفل صغير عملية جراحية ناجحة في العين بعد إصابته في عينه بسن قلم رصاص اثناء تواجده في المدرسة.

وفي لفتة إنسانية وبتوجيهات فورية وعاجلة من اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية عقب استغاثة والد طفل من ناحية بهناي علي موقع صدي البلد بشأن الإعتداء علي نجله بسنً قلم رصاص بعينه ، وجه بسرعة تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية الشاملة للطفل وتوفير العلاج المناسب له.

وأفاد الدكتور إبراهيم البديوي مدير مستشفي رمد شبين الكوم بأنه تم استقبال الطفل بالمستشفي واجراء الفحوصات الطبية والإشاعات اللازمة له تحت اشراف فريق طبي مميز ، وتم اجراء عملية إزالة مياه بيضاء وإزالة تليفات العين المصابة وازالة جسم زجاجي وكذا زرع عدسة.

وأشار إلى أنه خلال الفحص التشخيصي للطفل في اليوم التالي للعمليات تلاحظ بداية وجود رؤية واستقرار الحالة وأن الحالة مبشرة ، مضيفاً أنه جاري متابعة الحالة الصحية للطفل علي مدار الساعة حتي تماثله للشفاء .

وأكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل المستمر والفعال مع أبناء وأهالي المنوفية للتعرف على مشاكلهم وتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة ومد يد العون للحالات الإنسانية .