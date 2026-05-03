وزير الأوقاف في ضيافة جامعة المنوفية لحضور ندوة «قيم الوسطية والانتماء الوطني لدى شباب الجامعة»

استقبل الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك قبيل انطلاق محاضرته ضمن فعاليات ندوة بعنوان «قيم الوسطية والانتماء الوطني لدى شباب الجامعة»، والتي تستهدف ترسيخ المفاهيم الصحيحة وبناء وعي الشباب في مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غادة علي حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد الرحيم عميد كلية أصول الدين بالزقازيق، والشيخ معوض خطاب مدير مديرية الأوقاف بالمنوفية.

رحب الدكتور أحمد القاصد بوزير الأوقاف في رحاب الجامعة مؤكدا أن جامعة المنوفية تحرص على تنظيم مثل هذه الندوات التوعوية التي تسهم في بناء شخصية متكاملة للطلاب، مشددًا على أهمية ترسيخ قيم الاعتدال والوسطية وتعزيز روح الانتماء الوطني لديهم، بما يدعم استقرار المجتمع ويحصّن الشباب من الأفكار المتطرفة، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة الأوقاف يأتي في إطار دور الجامعة المجتمعي والتثقيفي.

وأعرب وزير الأوقاف عن تقديره لجامعة المنوفية ودورها الرائد في الجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الوعي الوطني لدى الطلاب، مشيدًا بحرصها على تنظيم الفعاليات الفكرية الهادفة التي تسهم في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال. وأكد أن الجامعة تمثل نموذجًا مشرفًا للمؤسسات التعليمية التي تدرك مسؤوليتها في إعداد جيل واعٍ ومستنير، قادر على مواجهة التحديات الفكرية والمجتمعية، والمشاركة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة.