علقوه من رجليه .. طلاق ينهي حياة طفل بتعذيب زوج أم في المنوفية

تسود حالة من الحزن بين ابناء مركز شبين الكوم في محافظة المنوفية عقب مقتل طفل علي يد زوج والدته بعد التعدي عليه بالضرب.

محمد طفل صغير يبلغ من العمر 6 سنوات تعرض للضرب والتعذيب علي يد زوج والدته بالعزبة الغربية بشبين الكوم.

محمد انفصلت والدته عن والده وأخذت طفليها محمد ومحمود للعيش معها وتزوجت مرة أخري وكان الطفل ضحية الانفكاك الأسري وزوج الآم.

وقالت عمة الطفل الصغير، ان محمد كان يسكن مع والدته واعتاد زوجها علي ضربه وتعذيبه وذلك بعد انفصالها عن والده ورفع قضية خلع ضده.

واضافت، أن محمد الطفل الصغير عاش أياما من التعذيب، مؤكدة ان الطفل كان معلق من يديه وقدمه ، داخل البيت، وعليه اثار إصابات كثيرة في جسده الصغير.

وأشارت إلي أن زوج الام حاول التخلص من جثمان الطفل بعد وفاته وإلقائه بجوار شريط السكة الحديد عند كوبري البساتين في شبين الكوم، في محاولة لإخفاء الجريمة، لكن الأهالي لاحظوا الأمر، وتمكنوا من الإمساك بهم وإبلاغ الشرطة فورا.

وأكدت أنه تم نقل الجثمان إلي مستشفي شبين الكوم وبه آثار ضرب وكدمات كثيرة.