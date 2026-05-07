مخلفات.. إخماد حريق بجوار موقف سيارات في المنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنية والأطفاء في محافظة المنوفية من السيطرة علي حريق مخلفات بالقرب من موقف السيارات بمدينة منوف.

وانتقل سامي سرور، رئيس المركز والمدينة، إلى موقع نشوب حريق بجوار موقف (منوف - عبود)، وذلك لمتابعة جهود الإطفاء وتأمين المنطقة بشكل كامل.

وتابع رئيس المركز والمدينه جهود رجال الحماية المدنية الذين هرعوا إلى مكان الحادث، حيث تمت السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع خسائر في الأرواح.

ووجه سرور بتأمين الموقع بفرض كردون أمني حول المنطقة لضمان سلامة المواطنين والركاب داخل الموقف، وتسهيل حركة سيارات الإطفاء.

وشدد على سرعة رفع آثار الحريق فور انتهاء المعاينة، لضمان انتظام حركة المرور والعمل داخل الموقف بشكل طبيعي.

أشاد رئيس المركز والمدينة بالتحرك السريع لرجال الحماية المدنية وقوات الشرطة ، مؤكداً على تواجد كافة الأجهزة التنفيذية في موقع الحدث حتى التأكد من إتمام عملية التبريد وضمان عدم تجدد النيران.