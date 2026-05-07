ضربه بالمقشة.. ضبط قاتل نجل زوجته في المنوفية

تمكنت مباحث شبين الكوم في محافظة المنوفية من ضبط المتهم بقتل ابن زوجته بالعزبة الغربية

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية أخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بمقتل طفل علي يد زوج والدته بالعزبة الغربية بشبين الكوم.

بالانتقال تبين مصرع طفل يبلغ من العمر 5 سنوات علي يد زوج والدته عقب التعدي عليه بالضرب حتي الموت بمقشة.

​وفر المتهم هاربا بعد وفاة الطفل، فيما تم تتبع كاميرات المراقبة وخط سير المتهم.

وتمكنا مباحث شبين الكوم في وقت قياسي عقب هروبه من ضبط المتهم بعد تكثيف التحريات وسرعة تتبع خط سير المتهم.

وقد تم التحفظ على المتهم، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيداً لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.