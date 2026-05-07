محافظ المنوفية: توريد 48 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد وحتى الآن | صور

تابع اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية انتظام عمليات توريد محصول القمح لهذا العام ، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن ما يزيد عن 48 ألف طن منذ بدء موسم حصاد وتوريد القمح بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ المنوفية بتكثيف المتابعة الميدانية من قبل اللجان المشكلة والمرور الدوري لإحكام السيطرة على عمليات توريد واستلام محصول القمح ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع حفاظاً على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين لتحقيق أعلى معدلات التوريد.

جدير بالذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام بلغت 130 ألف و 204 فدان و12 قيراط ، وبلغت مواقع تخزين الأقماح المحلية بنطاق المحافظة 14 موقع ما بين صوامع وشون وهناجر بسعة تخزينية تصل الي 170 ألف طن بنطاق المحافظة.