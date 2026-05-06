محافظ المنوفية: تقديم الدعم وتذليل العقبات لصيانة قصر ثقافة شبين الكوم

التقي اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، للوقوف علي أعمال تطوير قصر ثقافة شبين الكوم تمهيداً لتشغيله تزامناً مع العيد القومي للمحافظة ، بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، النائب أحمد الأشموني عضو مجلس النواب ، ربيع حسانين مدير ثقافة المنوفية .

أكد المحافظ أهمية دور قصور الثقافة في تقديم الخدمات الثقافية والفنية ورفع الوعي القومي للمواطنين من خلال تقديم البرامج والأنشطة التي تستهدف تشكيل وبناء العقول .

فيما أعرب هشام عطوة عن سعادته بتواجده علي أرض المنوفية بلد العلم والعلماء ، مضيفاً إلي أن الهيئة تواصل العمل في تنفيذ خطتها بتطوير قصور الثقافة التابعة لها تزامناً مع خطة تطوير المحتوي الثقافي ، وذلك في إطار العمل علي تحقيق رسالة نشر الثقافة وترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع .

وعقب الإستقبال ، أجري نائب محافظ المنوفية ، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة جولة ميدانية لقصر ثقافة شبين الكوم لمعاينة القصر علي الطبيعة وتحديد حجم أعمال الصيانة للبدء في تنفيذها وتذليل العقبات تمهيداً لتشغيله تزامناً مع العيد القومي للمحافظة ، حيث تم تفقد المسرح الرئيسي والقاعات متعددة الاستخدامات والمكاتب الإدارية ، وكذا مكتبة الطفل وتم الإطلاع علي الأنشطة والخدمات المقدمة للقراء .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية علي تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات لأعمال صيانة قصر ثقافة شبين الكوم كونه مركزا تنويرياً وثقافياً هاماً ، مشيرةً أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بالثقافة والفنون كأحد أدوات القوى الناعمة التي تشكل ضمير الإنسان المصري وتساهم في بناء شخصيته .