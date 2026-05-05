محافظ المنوفية يعلن دعم عيادات قويسنا ومنوف بوحدتي أسنان حديثتين لتحسين الخدمة الطبية

في بشرى سارة وخطوة جديدة للتخفيف عن كاهل مرضى التأمين الصحي ، أعلن اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية عن دعم كلٍ من عيادتى قويسنا ومنوف الشاملة بوحدتي أسنان حديثتين على أعلى مستوى، وذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة خدمات طب الأسنان المقدمة للمنتفعين .

وقد تم تزويد الوحدتين بأحدث التقنيات الطبية، من بينها أجهزة حشو العصب (Rotary) وأجهزة الحشو الضوئي، بما يتماشى مع أحدث معايير الجودة الطبية، ويسهم في تحسين دقة الإجراءات العلاجية ورفع كفاءة الأداء داخل العيادات.

ويأتي هذا التطوير بعد أن كانت الوحدات السابقة قديمة وكثيرة الأعطال، الأمر الذي كان يؤدي إلى تعطّل العمل بصورة متكررة ويؤثر على انتظام تقديم الخدمة الطبية. وقد أسهم تدعيم العيادتين بالأجهزة الحديثة في ضمان استمرارية العمل بكفاءة أعلى، وتقليل الأعطال الفنية، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمنتفعين.

وأكد محافظ المنوفية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن دعم عيادات التأمين الصحي بأحدث الأجهزة والتقنيات يمثل خطوة مهمة نحو تخفيف العبء عن المواطنين، وتقليل فترات الانتظار، وضمان تقديم خدمة طبية لائقة وآمنة وفق أحدث المعايير الطبية، مؤكدًا استمرار المحافظة في دعم جميع المبادرات التي تستهدف تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.