محافظ المنوفية يعلن تشغيل أجهزة طبية متطورة بمجمع أبو بكر الصديق بشبين الكوم

أعلن اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية عن تركيب وتشغيل جهاز تيارات كهربية + موجات صوتية (Combination therapy) وجهاز المصباح الشقي ( Slit Lamp ) المتطور بمجمع عيادات أبو بكر الصديق بشبين الكوم.

وأكد حرصه علي تقديم كافة أوجه الدعم لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي ، ومثمناً جهود وزارة الصحة في التعاون الدائم وتقديم التسهيلات اللازمة لتحسين الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين .

وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير عام التأمين الصحي بالمنوفية بأن جهاز المصباح الشقي ( Slit Lamp ) يُعد إضافة قوية لعيادات الرمد كونه مجهر عالي الدقة وأداة تشخيصية محورية لفحص تركيبات العيون بدقة ثلاثية الأبعاد ويستخدم لتشخيص أمراض القرنية والعدسة والشبكية بالإضافة الي قياس ضغط العين لضمان التشخيص المبكر لمرض الجلوكوما " المياه الزرقاء " ، مضيفاً أن جهاز تيارات كهربية + موجات صوتية (Combination therapy) هي أجهزة علاج طبيعي متقدمة وأحدث ما وصل إليه التقدم والبحث العلمي تستهدف أنسجة العضلات العميقة بالموجات فوق الصوتية العلاجية والتحفيز الكهربائي لتخفيف الألم .

هذا وقد أكد محافظ المنوفية على أننا مستمرون في تقديم الدعم الكامل للقطاع الصحي والذي يقع على رأس أولويات منظومة العمل ، فضلاً عن التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ كافة القرارات اللازمة وتوفير سبل الدعم والاحتياجات اللازمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لمرضي التامين الصحي .