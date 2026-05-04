الصحة تكثف خدمات الدعم النفسي والمبادرات الرئاسية بمحافظة المنوفية

في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بنشر الوعي بالصحة النفسية وتعزيز خدمات الدعم النفسي لكافة فئات المجتمع، واصلت الوزارة جهودها الميدانية المكثفة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مطرانية كرسي المنوفية استضافت سلسلة فعاليات توعوية وصحية بكنيسة مار مينا العجايبي بمدينة شبين الكوم، بحضور الدكتور أيمن عباس رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وبمشاركة نخبة من الكوادر الطبية والمتخصصين.

حملات توعية حول مخاطر الإدمان

وأشار إلى أن الفعاليات شملت حملات توعية حول مخاطر الإدمان وسبل الوقاية والعلاج، إلى جانب جلسات متخصصة للدعم النفسي مع التركيز على المرأة والطفل، بهدف تعزيز الصحة النفسية ورفع الوعي المجتمعي.

وبالتزامن مع ذلك، نفذت فرق المبادرات الرئاسية حزمة من الخدمات الصحية داخل الكنيسة بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، حيث شملت الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي بفحص 95 مواطناً واكتشاف 38 حالة اعتلال كلوي، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي لـ22 سيدة.

وأكد المتحدث الرسمي أنه تم توجيه جميع الحالات المكتشفة فوراً إلى مستشفيات الإحالة لاستكمال الفحوصات والعلاج اللازم، مع عقد جلسات توعوية للمواطنين حول أهمية الكشف المبكر في تحسين نسب الشفاء.

وشارك في الجلسات التوعوية كل من الدكتورة رغدة الجميل، استشاري الصحة النفسية وعلاج الإدمان ومدير إدارة علاج الإدمان، والدكتورة أميرة فؤاد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب.

وأكدت الوزارة استمرار تنفيذ مثل هذه الحملات بالمجان لتقديم خدمات صحية ونفسية متكاملة، ترجمة لحرص الدولة على توفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.