وزيرا الشباب والبترول يعقدان مائدة مستديرة لتمكين الشباب في قطاع الطاقة خلال إيجبس 2026

عقد وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، ووزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، مائدة مستديرة بعنوان: «قادة مستقبل الطاقة من الشباب.. تمكين الكفاءات الشابة لدعم قطاع الطاقة المصري»، وذلك استكمالًا للمائدة المستديرة التي عُقدت على هامش مؤتمر مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في إطار الاهتمام بالكوادر الشبابية وتمكين قادة المستقبل.

وقد شارك بالمائدة المستديرة قيادات وزارات البترول والثروة المعدنية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، ونخبة من الكوادر الشابة بالشركات المصرية والعالميةبقطاع الطاقة والبترول والغاز في مصر.

أكد وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، على الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتعزيز التعاون والتكامل بين وزارة الشباب والرياضة وكافة الوزارات والمؤسسات الوطنية لمساندة الشباب المصري وتمكينه، مشيراً إلى أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها الاستماع لكافة الرؤى والأفكار المبتكرة التي يطرحها الشباب، باعتبارها الركيزة الأساسية لتطوير المنظومة وتحديثها بما يلبي طموحاتهم ويواكب المتغيرات المستمرة.

وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة في هذا الصدد ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تبدأ بتطوير مهارات الكوادر العاملة في مختلف المجالات والارتقاء بمستواهم المهني، مروراً بالتركيز على بناء وتطوير مهارات الشباب بشكل شامل لتأهيلهم لسوق العمل، وصولاً إلى الاهتمام بالنشء وتدريبهم منذ الصغر وفق أسس سليمة ليكونوا نواة حقيقية وقاعدة قوية لقادة المستقبل في كافة القطاعات.

كما شدد "نبيل" على أهمية الاستثمار في البشر باعتباره الاستثمار الأنجح والأهم للدولة المصرية، لافتاً إلى توجه الوزارة الجاد لربط المنظومة التعليمية بمراكز الشباب في جميع المحافظات، وذلك من خلال التنسيق والتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في المرحلة المدرسية، ومع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المرحلة الجامعية، لضمان بناء جيل مؤهل يجمع بين التحصيل العلمي والمهارة العملية والسمات القيادية.

وأوضح المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن المائدة التي عُقدت على هامش مؤتمر «إيجبس 2026» لا تُعد مجرد فعالية عابرة، بل تمثل منصة حقيقية لتعزيز التواصل مع الشباب وصياغة أفكار قادرة على إطلاق مبادرات داعمة للشباب بشكل عام، ولشباب قطاع البترول بشكل خاص، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية.

وأضاف الوزير أن هناك توجهًا لاستكمال تشكيل الأفكار الناتجة عن المناقشات مع الشباب خلال الفترة المقبلة، من خلال عقد لقاءات جديدة وتشكيل مجموعة عمل تتولى متابعة التنفيذ وتحديد أولوياته، بما يضمن تحقيق نتائج تعكس قدرة الشباب على الإبداع والمساهمة في دعم التنمية بالدولة المصرية.

وطالب وزير البترول والثروة المعدنية الشبابَ المشاركين في المائدة المستديرة بتشكيل فرق عمل لدراسة المحاور التي أسفرت عنها المائدة المستديرة، والتي من بينها مقترح إشراك شباب الباحثين في برامج تدريب ومعايشة بمشروعات البترول المختلفة، سواء في مجالات الإنتاج أو الاستكشاف أو التعدين أو التكرير، بهدف تعزيز التكامل والتفاعل بين البحوث العلمية التي تُجرى داخل الجامعات والتطبيقات الصناعية على أرض الواقع.

ومن جانبها، أكدت المهندسة عبير الشربيني، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن المائدة المستديرة التي عُقدت خلال مؤتمر « إيجبس 2026» كان لها أثر كبير في التعرف على أفكار ومبادرات متميزة وقابلة للتنفيذ .

وأضافت أن مخرجات المائدة المستديرة السابقة تمحورت حول تقديم عدد من المقترحات المرتبطة بنطاق عمل الوزارة، والتي أسفرت عن أربع مبادرات مهمة، تشمل: منصة للإرشاد المهني تحت عنوان «معك»، ومبادرة لرفع المهارات الشخصية الأساسية للخريجين الجدد، وبرامج ماجستير ودكتوراة مصممة وفقًا لاحتياجات صناعة الزيت والغاز، بالإضافة إلى إنشاء منصة موحدة للبرامج التدريبية والتأهيلية.

وطُرحت خلال المائدة المستديرة مجموعة من المبادرات والأفكار لتطوير قدرات الشباب، منها الاستفادة من القدرات العلمية

للكوادر البحثية الشابة المؤهلة علميًا، من خلال إتاحة الفرصة لتطبيق أبحاثهم في المواقع البترولية والتعدينية المختلفة، بالإضافة إلى الاستفادة من طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM»، وإشراكهم في مشروعات الطاقة وجهود خفض الانبعاثات الكربونية بشركات البترول، بما يسهم في دعم الابتكار وتعزيز الوعي بالاستدامة البيئية والطاقة الخضراء ، بالإضافة إلى تخصيص يوم رياضي للعاملين بالمنشآت البترولية والتعدينية بمختلف المحافظات.