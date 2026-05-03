الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة الأولمبية ورؤساء الاتحادات لبحث استعدادات أولمبياد لوس إنجلوس

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

التقى جوهر نبيل ، وزير الشباب والرياضة ، بالمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، ورؤساء الاتحادات الرياضية ، وذلك لبحث آخر استعدادات المنتخبات القومية وبرامجها الخاصة بالاستعداد لأولمبياد لوس انجلوس 2028.

ببدايه اللقاء أعرب وزير الشباب والرياضة عن اعتزازه وتقديره لكافة الجهود التى تبذلها كافة عناصر المنظومة الرياضية.

وأكد وزير الشباب والرياضة لأعضاء ورؤساء الاتحادات الرياضية الحضور بأن القيادة السياسية داعمة لكل شخص يقاتل من اجل البلد وتحت راية المنتخبات  القومية والعلم المصري.

وأعرب جوهر نبيل ، عن تفاؤله الكبير خلال المرحلة المقبلة علي الرغم من وجود الكثير من  التحديات  والتي سيتم التغلب عليها من خلال التعاون مع الجميع لتحقيق المزيد من النجاحات للرياضة المصرية خلال المنافسات والاستحقاقات المقبلة علي المستوي القاري والدولي والأولمبي.

وأوضح "جوهر" علي ان هناك تنسيق وتعاون كامل ما بين الوزارة من جانب واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية  لتحقيق المزيد من  الإنجازات في إطار استعدادات المنتخبات المصرية في مختلف الألعاب للتأكد من الجاهزية الكاملة وتوفير كافة المتطلبات  لجميع المنتخبات المشاركة  بدورة  الألعاب الأولمبية  القادمة لوس أنجلوس 2028.

واختتم جوهر نبيل  وزير الشباب والرياضة حديثه  علي أننا  بالوزارة نتابع بشكل دوري ومتواصل  وبالتعاون مع اللجنة الاولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس  ، لضمان تكامل الجهود في إعداد الأبطال ، ولتحقيق افضل الإنجازات للرياضة المصرية في الأولمبياد القادم.

فيما عبر رئيس اللجنة الأولمبية المصرية المهندس ياسر إدريس  عن سعادته بتواجد أحد أبطال الرياضة المصرية على رأس المنظومة الرياضية الأمر الذى يمثل فرصة حقيقة لتحقيق تطوير هيكلي وفني وإداري شامل لكافة عناصر المنظومة

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية " نمتلك الكثير من المناصب الدولية مما يضيف قوة للرياضة المصرية " ، متوجها بالشكر لوزير الشباب والرياضة علي دعوته الكريمة من اجل مناقشة استعدادات اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية من اجل الأولمبياد القادم بلوس انجلوس 2028.

 وكان المهندس ياسر ادريس  قد تقدم باعتذار عن توليه رئاسه  الاتحاد المصري  للسباحة  ، وذلك من اجل التفرغ  التام  للاتحاد الدولي  للسباحة و اللجنة الأولمبية المصرية ، خاصة وان المنتخبات والرياضة المصرية  مقبلة  عن الكثير  من المنافسات الصعبة والكبيرة .

لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
