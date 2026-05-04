رئيس نادي إنبي: كهربا من أكثر اللاعبين التزامًا داخل الفريق

أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أن لاعب الفريق محمود كهربا يتمتع بانضباط كبير داخل صفوف النادي، نافياً بشكل قاطع ما يتردد بشأن وجود أي أزمات بينه وبين الجهاز الفني.

وأوضح الشريعي خلال تصريحات عبر قناة أون سبورت أن كهربا يؤدي دورًا مهمًا داخل غرفة الملابس، ويُعد من العناصر القيادية والمؤثرة في الفريق، مشيرًا إلى أن كل ما يُثار حول وجود خلافات أو توتر في العلاقة مع الجهاز الفني غير صحيح تمامًا ولا أساس له من الصحة.

وأكد أن كهربا يركز بشكل كامل على تقديم الإضافة داخل الملعب، ويساهم في دعم زملائه داخل الفريق، في إطار أجواء إيجابية يسعى النادي للحفاظ عليها خلال الفترة الحالية.