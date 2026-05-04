محافظ المنوفية يعلن عن توفير فرص عمل للشباب بالمنطقة اللوجيستية الجديدة ببركة السبع

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية على دعم مناخ الاستثمار، وتوسيع قاعدة التشغيل أمام الشباب، وجذب المزيد من الاستثمارات وتذليل معوقات التنفيذ داخل المنطقة اللوجيستية ببركة السبع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز مناخ الاستثمار ودعم الصناعة الوطنية وزيادة معدلات الإنتاج.

أعلنت شركة القلعة الهندسية – بيت الجملة (دلتا لاند مارك)، بالمنطقة اللوجيستية بطوخ طنبشا، عن توفير عدد كبير من فرص العمل المتنوعة لأبناء محافظة المنوفية، في عدد من التخصصات الإدارية والتشغيلية وبمؤهلات مختلفة، بما يتيح فرصًا حقيقية أمام الشباب للالتحاق بسوق العمل، وذلك على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من الأحد إلى الثلاثاء الموافق 10، 11، 12 مايو 2026 .

وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط التالي:

https://hr.bgomla.com/Job.aspx?Id=TCT243

ويأتي هذا الملتقى في ضوء ما تشهده المنطقة اللوجيستية من خطوات متسارعة نحو التشغيل الفعلي، بدعم كامل من محافظ المنوفية، والذي يحرص على تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمستثمرين، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المشروعات القومية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية على أرض المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية على أم هذه الجهود تعكس نجاح الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع الشركات العاملة بالمنطقة اللوجيستية لتوفير المزيد من فرص العمل، بما يساهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

كما تدعو محافظة المنوفية شبابها إلى الاستفادة من هذه الفرص، والتقدم للملتقى، في ظل ما توليه الدولة من اهتمام كبير بملف التشغيل، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

وفي حالة تعذر التسجيل الإلكتروني، يُرجى التوجه مباشرة إلى مقر الشركة بالمنطقة اللوجيستية بطوخ طنبشا، لاستكمال إجراءات التسجيل وتحديد موعد المقابلة الشخصية.