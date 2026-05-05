محافظ المنوفية يهنئ أبطال المصارعة بعد فوزهم بـ 14 ميدالية ببطولة أفريقيا

قدم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية خالص التهاني القلبية لأبطال محافظة المنوفية والمنظومة الرياضية بالمحافظة بمناسبة الحصاد التاريخي والمشرف في بطولة أفريقيا للمصارعة ٢٠٢٦ والتي أقيمت بمحافظة الإسكندرية .

وأعرب عن فخره واعتزازه بأبناء المحافظة مؤكدا بأنه ليس بغريب علي أبناء المنوفية اعتلاء منصات التتويج وأن محافظة المنوفية ولادة للمواهب علي كافة الاصعدة لتظل المنوفية دائما في المقدمة ومصنعا لا ينضب للأبطال.

وأشار الدكتور سمير كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة أن أبطالنا حققوا أربعة عشرة ميدالية متنوعة في إنجاز رياضي يعزف سيمفونية النصر القاري ويؤكد ريادة المنوفية كقلعة لصناعة الأبطال.

وجاء هذا الحصاد ثمرة تعاون استراتيجي بين مديرية الشباب والرياضة برئاستنا والأستاذ الدكتور محمد سلامة وكيل الرياضة والمهندس حسن بدر وكيل الشباب وبين الجهات الشريكة المتميزة .

واستطاع أبناء محافظة المنوفية من حصد المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمنوفية نصيب الأسد بثماني ميداليات متنوعة وحقق نادي كفر المصيلحة الرياضي ثلاث ميداليات فيما حصد نادي المصرية للاتصالات ميداليتان والمؤسسة العسكرية الرياضية ميدالية ذهبية غالية .

وأضاف أن لوحة الشرف وقائمة الأبطال والميداليات المحققة ضمت ست ميداليات ذهبية لكل من يحيى حسن عليوه في وزن ستة وثمانين كجم شباب حرة وإبراهيم محمد إبراهيم في وزن اثنين وتسعين كجم ناشئين حرة وريتاج هاني في وزن اثنين وستين كجم شباب نسائية وعمرو علي عطا في وزن سبعة وستين كجم شباب روماني ومحمد حامد الجحش في وزن خمسة وستين كجم شباب حرة وعلي أحمد نجاح في المصارعة الشاطئية كما تحققت ست ميداليات فضية لكل من محمد علي جبر في وزن سبعة وتسعين كجم كبار روماني وريتاج هاني المالطي في وزن خمسة وستين كجم كبار نسائية وهاجر سعيد السيد في وزن خمسة وخمسين كجم كبار نسائية ومحمد مصطفى الشامي في وزن سبعة وتسعين كجم كبار حرة ويوسف السيد الجزار في وزن واحد وخمسين كجم ناشئين روماني وأحمد السيد جاد في وزن ثمانين كجم ناشئين روماني بالإضافة إلى ميداليتين برونزيتين لكل من عزام عطيه في وزن ثمانية وأربعين كجم ناشئين روماني وعبد الرحمن السيد مليجي في وزن خمسة وستين كجم ناشئين حرة.

ومن جانبه قدم محافظ المنوفية شكره للجهود المخلصة لمدربي المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمنوفية وهم الكابتن باسم إبراهيم والدكتور وصال عبد الواحد قرطام والكابتن أشرف محمد الغرابلي والكابتن الخليل إبراهيم والدكتور صالح عمارة والكابتن علي السيد جبر والكابتن السيد مليجى محمد والكابتن وليد محمد البطاوي كما ثمن دور الجهاز الطبي للمشروع بقيادة الدكتور جرجس سند طبيب المشروع والدكتور محمد فتحي اخصائي التأهيل والإصابات والدكتور أحمد شاهين اخصائي التغذية والدكتور حسين شوقي الأخصائي النفسي الرياضي لما بذلوه من جهد في إعداد الأبطال طبياً ونفسياً.

والشكر موصول لإدارة مشروع الموهبة والبطل الأولمبي بالإدارة العامة للرياضة بالمديرية والتي وفرت كل سبل النجاح والاحترافية بقيادة الكابتن علاء الحناوي مدير المشروع والأستاذة ولاء خيري المدير المالي والأستاذ هانئ عبدالخالق الخطيب والأستاذة بسمه محمد نجيب إداريي المشروع كما وجه المحافظ كل الشكر والتقدير للسادة أولياء الأمور الذين آمنوا بموهبة أبنائهم وساندوهم للوصول للعالمية.