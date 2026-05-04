نائب محافظ المنوفية يتابع مشروعات رصف الطرق ويشدد على تسريع التنفيذ

عقد محمد موسي نائب محافظ المنوفية اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي شركات المقاولات والطرق المنفذة لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026 ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بمشروعات تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بنطاق المحافظة ،بحضور مدير عام شركة غاز مصر ، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ، مدير قطاع الكهرباء ، مدير عام الطرق ، مدير وحدة الرصف ، عدد من الشركات المنفذة ، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام .

وخلال الإجتماع ، تم مناقشة واستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات رصف الطرق الجارية بنطاق المراكز والمدن والبرامج الزمنية المحددة لكل شركة منفذة ومعدلات الإنجاز المطلوبة، وبحث المعوقات التي تواجه تنفيذ بعض المشروعات وآليات الإسراع بمعدلات التنفيذ وتحقيق معدلات إنجاز مرضية على أرض الواقع مما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات.

كما تناول الاجتماع ،حصر الطرق التي تحتاج إلى أعمال صيانة عاجلة ورفع كفاءة بالتنسيق مع شركات المرافق ( مياه ، صرف صحى ، كهرباء ، غاز ، اتصالات ) ضمن المرحلة الأولى لخطة الصيانة الشاملة لشبكة الطرق، حفاظًا على الاستثمارات المنفذة وإطالة العمر الافتراضي للطرق ، وإعداد تقارير دورية توضح نسب التنفيذ ومعدلات الأداء، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة ميدانية مكثفة لضمان تحقيق المستهدفات التنموية وفق الجداول الزمنية المحددة.

واكد محافظ المنوفية علي ضرورة بذل المزيد من الجهد والتواجد الميداني المستمر لمتابعة معدلات وآليات تنفيذ المشروعات المستهدفة لسرعة دخولها الخدمة مع استمرار تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والمحاور الحيوية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين وتحقيق نقلة نوعية في منظومة البنية التحتية.