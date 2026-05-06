تحرير 85 محضر إشغال وإزالة فورية خلال حملات مكبرة في المنوفية

وجه اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بمواصلة شن الحملات المكثفة للتعامل الفوري مع جميع الإشغالات والتعديات المخالفة بالطرق والشوارع والميادين، لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على الصالح العام.

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون حملة إشغالات مكثفة، أسفرت عن تحرير 20 محضرا وإزالة 40 إشغالا ثابتا ومتحركا وإخلاء الشوارع من الباعة الجائلين.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف حملة استهدفت شوارع المجمع الطبى والنفق وبورسعيد والمقلة، وتم ضبط 25 حالة، وإزالة فورية لعدد من الإشغالات.

كما كثفت الوحدات المحلية لمراكز ومدن الشهداء وبركة السبع وحي شرق وشبين الكوم حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على حرم الطريق وإلزام أصحاب المحلات بالمساحات المخصصة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ المنوفية علي ضرورة مواصلة الجهود والتصدي الفوري لجميع صور الإشغالات والتعديات المخالفة بالطرق العامة والشوارع الرئيسية والفرعية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.