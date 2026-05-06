محافظ المنوفية: صرف مساعدات مالية عاجلة لحالات إنسانية

أكد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية على أن إرضاء المواطنين وحل شكواهم من أهم أولويات منظومة العمل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر من خلال عقد اللقاءات اليومية ورصد الشكاوى عبر منصات التواصل الاجتماعي وحلها على أرض الواقع لتفعيل الشراكة مع المواطنين وتعزيز ثقتهم بما يحقق الصالح العام .

التقى محافظ المنوفية بعدد من الحالات الإنسانية أحدهما من حي غرب شبين الكوم ، والأخر من ناحية الباجور ، وعلى الفور أمر بصرف مساعدات مالية عاجلة لهم مراعاة لظروفهم المعيشية، يأتي هذا في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتواصل الدائم مع المواطنين وتخفيف العبء والمعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم .

وأكد المحافظ أنه لا يدخر جهدًا في الاستجابة الفورية للحالات الإنسانية، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين الأكثر احتياجًا، في إطار من العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر البسيطة.