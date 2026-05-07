لخلافات بينهما.. عامل يقتل نجل عمه في المنوفية بطعنة نافذة

شهدت قرية المنشية الجديدة بمركز الباجور في محافظة المنوفية حادث مأساوي بعد تعدي عامل علي نجل عمه باله حادة أودت بحياته.

وأكد الأهالي، أنهم فوجئوا بوقوع جريمة قتل في القرية وذلك عقب مشاجرة بين اثنين من اولاد العم بالقرية وذلك أثر خلافات بينهم ونشوب مشادة كلامية بينهم تحولت إلي مشاجرة.

وتابع الأهالي، أن المتوفي يدعى “ أحمد. س” 30 سنة أصيب بطعنة نافذة في القلب علي يد نجل عمه باستخدام اله حادة “ مطواة” .

واكد الأهالي أن المتوفى لقي مصرعه في الحال وسط حالة من الصدمة بين الجميع.

فيما تم نقل الجثمان إلى مستشفى الباجور.