شهيد الشهامة بالمنوفية..ضحى بنفسه لإنقاذ فتاة من أسفل عجلات قطار وأسرته تطالب بتكريم اسمه

تسود حالة من الحزن بين ابناء عزبة الدبابية بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية عقب مصرع شاب أسفل عجلات القطار لإنقاذ فتاة سرعان ما لحقت به.

وحيد اسم انتشر بسرعة كبيرة بين أهالي مدينة بركة السبع عقب تضحيته بحياته تاركا 3 أطفال من أجل إنقاذ فتاة من أمام قطار وسرعان ما توفت بعد أن قام بإنقاذها.

خرج وحيد كعادته صباحا من أجل العمل علي توك توك لرعاية أطفاله الثلاثة ووالدته المريضة وشقيقاته ال 5 حيث قطع مسافة كبيرة من منزله بالقرية إلي المدينة من أجل العمل .

واثناء مروره من أمام مزلقان بركة السبع وجد فتاة تتجه نحو القضبان اثناء قدوم القطار فترك التوك التوك الخاص به وقام مسرعا بالمرور إلي الفتاة لمحاولة انقاذها من أمام القطا ر مع تزايد صرخات الأهالي “ ارجعي حاسبي”.

لم يتردد وحيد وألقي بنفسه أمام القطار ليحمي الفتاة ولكنه سقط أسفل عجلات القطار ليحمي الفتاة ولكنه توفي في الحال متأثرا بإصابته بينما تم نقل الفتاة في حالة حرجة إلي المستشفى وتوفت بعد ذلك ولحقت بمن أنقذها.

وحيد هو الابن الوحيد لوالدته بين 5 فتيات وهو العائل الوحيد لهم ولأسرته المكونة من 3 أطفال أكبرهم بالصف السادس الابتدائي.

وقالت شقيقته، أن وفاته صدمة للجميع وضحي بنفسه لإنقاذ فتاة لم يعرفها كعادته فكان دائم التضحية من أجل الجميع.

وأكدت شقيقته، أن وحيد ترك 3 أطفال ووالدته مريضة دون مصدر رزق حيث كان يعمل سائقا في شركة منذ 6 أشهر فقط وكان يعمل علي توك توك لتلبية متطلبات أسرته.

وأوضحت شقيقته أن وحيد يستحق إطلاق اسمه علي عزبتهم لتكريم اسمه ويكون فخر للجميع حيث أنه ضحي بنفسه من أجل فتاة لم يعرفها فهو شهيد الشهامة الذي ترك أطفالا صغار من أجل انقاذ فتاة.

وأكدت أنهم ليس لديهم مصدر دخل لأسرة وحيد ووالدته حيث أنه كان يعمل من أجل الجميع.

