إخماد حريق بقرية بابل في المنوفية دون إصابات

شهدت قرية بابل بمركز تلا في محافظة المنوفية نشوب حريق في "عش غاب وأخشاب" على ترعه الشرقاوية.

​وزار محمد عمران - رئيس مركز ومدينة تلا، يرافقه أحمد الكوراني - نائب رئيس المدينة لشؤون، و عوني فرحات سكرتير عامل الديوان، القرى، بمتابعة ميدانية فورية فور رصد إخطار من غرفة العمليات والأزمات بنشوب حريق في قرية بابل، عباره عن ثلاث "عش غاب وأخشاب" على ترعه الشرقاويه بقرية بابل.

​وتم التنسيق المباشر وتوجيه سيارات الحماية المدنية (الدفاع المدني بتلا وبابل) إلى موقع الحادث.

وتمت السيطرة الكاملة على النيران وإخماد الحريق بنجاح، دون خسائر في الأرواح ولله الحمد.

​وتستمر غرفة العمليات في متابعة الموقف لضمان أمن وسلامة المواطنين.

