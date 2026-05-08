المنوفية.. تحرير 62 محضراً وإزالات فورية للإشغالات الثابتة والمتحركة

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتحقيق الانضباط العام وتخفيف الازدحام المرورى والتعامل الفوري مع كافة أشكال الإشغالات والتعديات المخالفة بالشوارع والميادين العامة بنطاق المحافظة.

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق جهودها في شن الحملات علي مدار اليوم لإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة لتيسير الحركة المرورية وتعزيز جودة الخدمات.

حيث استهدفت تلك الحملات ميدان الباجور وشوارع ( مصر ، الجيش ، بور سعيد) بالباجور ، وشوارع ( صبري أبو علم ، الجلاء البحري ، إسكاروس ، ، حتحوت ) ، و ( مزلقان العبور ، ترعة المسلك ، الساحة الشعبية ، محيط المحكمة ، منطقة عمارات المرور القديم ، محيط المستشفي التعليمي ، منطقة معهد الكبد ، محيط مستشفي الجامعة ) بحي غرب شبين الكوم ، إلي جانب عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بحي شرق شبين الكوم.

وأسفرت عن تحرير 62 محضر إشغال طريق وإزالة عدد من الإشغالات الثابتة والمتحركة ، والتنبيه علي أصحاب المحلات التجارية بضرورة الإلتزام بالمساحات المخصصة لهم تحقيقاً للصالح العام.

وأكد محافظ المنوفية أن هناك إجراءات فورية وحاسمة لتحقيق الانضباط ، ورفع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة بالشوارع و الميادين العامة تيسيراً علي المواطنين واللإرتقاء بالمظهر الحضاري.