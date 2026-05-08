محافظ المنوفية: تحرير 848 محضر مخالفات مخابز وأسواق وبيع سلع مجهولة

تابع اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية جهود الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الوحدات المحلية في تكثيف الحملات التفتيشية المكبرة على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار محافظ المنوفية إلي أنه تم تحرير 848 محضر تمويني خلال إسبوع من الحملات التموينية بنطاق المحافظة تنوعت مابين 525 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة ، و 323 محاضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر ، مشيراً إلي أن الحملات اسفرت عن ضبط 4 طن ونصف أعلاف وأرز وسكر بدون مستندات ومجهولة المصدر ، و 5 شيكارة دقيق بلدي مدعم محظور تداوله بأحد ماكينات الطحين ، بنواحي شبين الكوم وقويسنا ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وأكد محافظ المنوفية على متابعته اليومية لنتائج الحملات التموينية لضمان توافر السلع الاستراتيجية والتي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين ، واتخاذ الإجراءات تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع أو إحتكارها ، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.