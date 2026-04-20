الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكاية الـ 30 ثانية.. كيف يحمي عداد الكهرباء منزلك؟

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

عداد الكهرباء مسبق الدفع مبرمج على الفصل التلقائي للتيار الكهربائى عكس عدادات الكهرباء القديمة 

ورغم شكوى البعض من هذه الخاصية الا أن هناك فائدة  تحمي  البيت من كارثة،فكيف يحمي عداد الكهرباء منزلك من اي خطر هذا ماأوضحه قسم هندسة العدادات بشركة كهرباء البحيرة وهي 

-حارس "الجهد العالي" (Over Voltage): لو حصل عطل في الشبكة الخارجية والكهرباء عادت  فجأة (أكثر من 250 فولت)، العداد مبرمج إنه يفصل التيار فوراً فيحمي يحمي الثلاجة والتكييف من احتراق الموتور الخاص بهم .

-فلتر "الجهد المنخفض": نفس الوضع  لو الكهرباء "ضعيفة" جداً (أقل من 160 فولت)، العداد يفصل عن  الأجهزة.

-حكاية "الـ 30 ثانية": لو الكهرباء فصلت ورجعت في نفس اللحظة، العداد يؤخر  دخول الكهرباء للمنزل حوالي 30 ثانية؛ وهذه  حركة ذكية جداً لكي  يتأكد إن التيار إستقر، ويحمي "كمبروسر" التكييف والثلاجة من الصدمة الكهربائية المفاجئة.

-  "الرصيد السالب":

  لو الكهرباء استمرت  دون انقطاع رغم نفاذ الرصيد  (يوم الجمعة أو بالليل)ف، العداد  يعد "بالسالب"، ومع الشحن يسحب من الرصيد  .

وتتبع وزارة الكهرباء خطة لتعميم تركيب العدادات مسبوقة الدفع بدلا من العدادات القديمة والتقليدية، وتوفر شركات توزيع الكهرباء في جميع قطاعاتها، العداد مسبوق الدفع ، لأن أى عداد قديم سيتم تغييره بعداد مسبوق الدفع.

خطوات تغيير عداد الكهرباء التقليدى بعداد مسبوق الدفع

يستعرض صدى البلد لقرائه تغيير عداد الكهرباء التالف أو التقليدى باتباع عدة خطوات هى .

1- التوجه إلى إحدى شركات توزيع الكهرباء القريبة من محل السكن ، واحضار البطاقة الشخصية وملء نموذج طلب فحص استيفاء لكل بياناته.

2- أو التقدم بطلب إلكتروني لفحص أو تغيير العداد من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء .

3- أو الاتصال بالخط الساخن لشركة التوزيع التابع لها

إجراءات تغيير عداد الكهرباء التالف أو التقليدى

1- يقوم المشترك بسداد 195 جنيهًا رسوما خاصة بطلب الفحص أو استبدال العداد بآخر جديد، .

2- معرفة التسوية الخاصة بعطل أو تلف عداد ويطلب من المشترك أو المواطن تحصيل قيمة متوسط استهلاك ثلاثة أشهر قبل حدوث العطل

3- عمل إجراءات تصفية الحساب وتسوية، إذا كان المشترك عليه تراكمات مالية للشركة لم يسبق سدادها، وذلك قبل إجراءات رفع العداد وفحصه في المعامل.

4- فحص العداد خلال 3 أيام من تاريخ الاستلام من المشترك.

5- حصر المديونية وهى تحديد القيمة المطلوبة من العداد مسبق الدفع وقيم التسويات على العميل.

6- تحصيل المطلوب أو الخصم من الشحنات الخاصة بالعميل عند التقدم لشحن الكارت أو مطالبة العميل بالمديونية لسدادها نقدًا أو بالتقسيط بناءً على طلبه من خلال كروت الشحن .

7- شحن كارت العداد بمبلغ 100 جنيه وإذا لم يتقدم العميل للشحن فيتم شحن العداد بمبلغ 30 جنيهات حتى يمكن إطلاق التيار وتشغيل العداد وتضاف قيمة هذا الشحن إلى المديونية السابقة.

8- إذا اعترض العميل على تركيب العداد مسبق الدفع فيتم إبلاغه رسميًا بأن الإخطار السابق تسليمه إليه عند رفع عداد الكهرباء التالف كأن لم يكن وفي حالة عدم حضوره خلال أسبوع من تاريخ الإبلاغ سيتم تحويل الأمر إلى شرطة الكهرباء لتحرير محضر سرقة.

مميزات العداد مسبوق الدفع

1-- يتحكم العداد مسبوق الدفع في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي، بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

2- ترشيد الاستهلاك، لأنه يُمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالي يخفض استهلاكه.

3- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الاستهلاك الخاطئة.

4- سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.

5- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء ، وتقليل الخسائر المالية للقطاع.

6- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد

7-يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك

