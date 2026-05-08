صلاح: كرست حياتي لليفربول وأتمنى أن تبقى بصمتي في ذاكرة الجماهير

أكد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أنه قدّم كل ما يملك من أجل النادي طوال فترة وجوده، مشددًا على رغبته في أن تبقى صورته لدى الجماهير مرتبطة بالإخلاص والاجتهاد داخل الملعب.

وقال صلاح في تصريحات عبر قناة سوبر سبورت «قدمت كل ما أملك من أجل النادي، وهذا ما أتمنى أن يبقى في ذاكرة الجماهير دائمًا.. لا أريد أن يتذكرني أحد بأنني كنت مقصرًا أو غير مبالٍ في أي وقت، الجميع يعلم أنني كرست حياتي لهذا النادي».

واضاف: لا يهمني كثيرًا كيف يصف الناس مسيرتي، لكن ما أريد أن يتذكره اللاعبون هو أنني كنت دائما موجودا من أجلهم؛ كنت أول من يحضر للتدريبات وآخر من يغادر، وحاولت دائما أن أكون قدوة في الاحترافية.