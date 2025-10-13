رئيس وزراء أرمينيا يلتقي نظيره الباكستاني والرئيس الأذري على هامش قمة السلام بشرم الشيخ

التقى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم /الاثنين/، مع نظيره الباكستاني شهباز شريف، والرئيس الأذري إلهام علييف على هامش مشاركتهما في قمة السلام المنعقدة بمدينة شرم الشيخ.



وأعرب رئيس وزراء باكستان - بحسب وكالة أنباء "أرمنبريس" الرسمية - عن سعادته بالحوار القائم بين قادة أرمينيا وأذربيجان بعد سنوات من التوترات الثنائية بين البلدين، فيما أكد باشينيان أنه يتابع عن كثب العلاقات الدبلوماسية التي أقيمت مؤخرا مع باكستان.



يُذكر أن باكستان وأرمينيا أعلنتا، في أواخر شهر أغسطس الماضي، إقامة علاقات دبلوماسية بينهما، لأول مرة في تاريخ البلدين، وسط تطلعات بتطوير علاقات ودية قائمة على احترام السيادة وعدم التدخل والمساواة والمنفعة المتبادلة.

