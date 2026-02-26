رئيس البنك الأهلي: هدفنا التواجد ضمن السبعة الأوائل.. وهذه حقيقة عروض أسامة فيصل

أعرب اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، عن سعادته بانتصار فريقه على فاركو بهدف نظيف لحساب الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا في الوقت ذاته صعوبة المباريات المقبلة للفريق.

وقال أشرف نصار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «المباريات المقبلة صعبة جدًا والمشوار لسه بدري ولكننا نمتلك ميزة إن جميع الفرق التي تنافس معنا على التأهل للسبعة الأوائل إننا لعبنا مباراة أقل من الفرق المنافسة، حيث لعبنا 17 مباراة مقابل 18 مباراة لباقي منافسينا».

وأردف قائلًا: «هدفنا الحالي هو التواجد ضمن السبعة الأوائل في مرحلة التتويج، ثم بعد ذلك سيكون هدفنا التواجد ضمن المربع الذهبي».

وحول موقف أسامة فيصل مع الفريق، قال نصار: «أسامة فيصل مكمل معانا حتى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبعدها سننظر في العروض المقدمة له، مشيرًا إلى أن اللاعب لم تصل إليه عروض جدية فعلية خلال الفترة الماضية».

ونوه أشرف نصار إلى أن إدارة البنك الأهلي لم تحدد أي رقم حتى الآن خاص بمسألة بيع أسامة فيصل لأي نادٍ، مشيرًا إلى أن اللاعب حدد أولوية لانتقاله للاحتراف الخارجي حال وجود عروض خارجية.

وحول رأيه في التحكيم هذا الموسم، قال نصار: «التحكيم هذا الموسم أفضل من الموسم الماضي، ولكن لا يزال بعض الأمور في التحكيم، من بينها مسألأة إضاعة الوقت لأن ذلك يفسد متعة كرة القدم».