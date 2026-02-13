قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحت أنظار مصطفى محمد.. نانت يخسر بثلاثية من موناكو في الدوري الفرنسي
وزير الخارجية المجري: أوروبا تزرع ألغاما في طريق السلام بـ أوكرانيا
أشرف نصار يكشف تفاصيل انتقال الجزار لـ الأهلي وعلاقته بالخطيب
رجال يد الزمالك يتغلب على الجزيرة في دوري المحترفين
تحقيق ومليون جنيه غرامات.. إبراهيم فايق يكشف تفاصيل أزمة عواد في الزمالك
أبل تطرح iOS 26.3 .. خلفيات جديدة وميزة للانتقال إلى أندرويد
نادٍ في الدوري الروسي فقط.. أشرف نصار يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع أسامة فيصل
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 14فبراير 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا
لقاء الخميسي: نزلت مع أحمد زكي القبر أثناء دفنه وأبويا لأ
حكم صيام المريض كبير السن.. دار الإفتاء تجيب
استقبال حافل بالأوبرا لـ مدحت صالح.. وميرفت أمين فى صدارة الحضور
ملادينوف: انتهاكات الاحتلال قد تعرقل دخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع
أشرف نصار يكشف تفاصيل انتقال الجزار للأهلي.. وعلاقته بالخطيب

عمرو الجزار
عمرو الجزار
إسلام مقلد

أكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن الموسم الحالي يُعد الأفضل في تاريخ النادي من حيث العوائد المادية، مشيرًا إلى أن الإدارة تعمل وفق خطة واضحة لتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والنجاح الفني.

وأوضح نصار، في تصريحات مع الكابتن أحمد شوبير عبر برنامج «الناظر» على قناة النهار، أن صفقة انتقال عمرو الجزار إلى الأهلي تمت بمقابل مادي جيد لصالح ناديه، بالإضافة إلى استعارة أحمد رضا، الذي وصفه بالصفقة المميزة لقدراته الفنية وإجادته اللعب في مركزي لاعب الارتكاز (6) وقلب الدفاع.

وشدد رئيس البنك الأهلي على أنه لا ينظر سوى إلى مصلحة ناديه، مؤكدًا قوة علاقته بالكابتن محمود الخطيب والنادي الأهلي. 

كما كشف كواليس ما تردد قبل عامين بشأن انتقال محمد أبو جبل إلى الأهلي، موضحًا أن الأمر لم يتجاوز مرحلة المفاوضات ولم يصل إلى اتفاق رسمي.

