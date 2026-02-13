أشرف نصار : نادي البنك الأهلي هدفه المربع الذهبي هذا الموسم بالدوري

أكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن إدارة النادي وضعت هدفًا واضحًا يتمثل في حصد 15 نقطة من المباريات الخمس المتبقية، من أجل إنهاء الدور الأول ضمن السبعة الكبار، تمهيدًا للمنافسة على التواجد في المربع الذهبي.

وأوضح نصار في تصريحات مع الكابتن أحمد شوبير عبر برنامج الناظر على قناة النهار:أن البنك الأهلي، الذي تأسس عام 1950، يسير بخطوات ثابتة هذا الموسم، مشيرًا إلى أن أفضل فترات الفريق فنيًا كانت تحت قيادة طارق مصطفى.

كما أشاد بالمدير الفني الحالي أيمن الرمادي، مؤكدًا أن التركيز منصب على المنافسة في المراكز الأولى وتحقيق موسم قوي على المستويين الفني والمالي.